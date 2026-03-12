"Falcao debe ir al Mundial": un mensaje desde la interna de Millonarios

Desde el interior de Millonarios FC surgió una voz que respalda la posibilidad de que Radamel Falcao García sea convocado nuevamente a la selección nacional para disputar la próxima Copa del Mundo.

El mediocampista Mateo García habló sobre el tema en ' A un Toque' de Deportes RCN, donde destacó la importancia que tiene el delantero dentro y fuera del campo de juego.

Mateo García pidió que Falcao vaya al Mundial

Durante la entrevista, el jugador no dudó en respaldar al experimentado atacante y afirmó con contundencia: “Falcao debe ir al Mundial”, resaltando el valor que representa su experiencia.

El mediocampista también explicó que la presencia del delantero no solo tendría impacto deportivo, sino también en el ambiente del grupo dentro de la selección.

“No solo por lo que puede aportar en la cancha, sino por lo que genera afuera y genera en el camerino”, expresó García al referirse al liderazgo que el goleador ha demostrado durante su carrera.

Actualmente, Falcao no es titular en Millonarios y realmente es el tercer delantero del equipo, además de que recientemente regresó a la competencia tras superar una lesión.

A sus 40 años, el histórico goleador de la selección colombiana continúa activo, aunque en el panorama actual existen varios atacantes que atraviesan un mejor momento futbolístico.

Delanteros con mejor presente que Falcao

Entre los delanteros colombianos con buen rendimiento aparecen nombres como Luis Javier Suárez, Jhon Córdoba, Juan Camilo Hernández, Rafael Santos Borré, Alfredo Morelos, Teófilo Gutiérrez y Hugo Rodallega.

En la misma conversación, Mateo García también mencionó al arquero Álvaro Montero, con pasado en Millonarios, y aseguró que tanto él como Falcao merecerían estar en la cita mundialista: “sería para nosotros una alegría inmensa que Falcao y Álvaro Montero estén en el Mundial”.