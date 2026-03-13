Cali le cumple a Dudamel con fichaje: ex Selección Colombia firmó contrato

Mucho se ha hablado del mercado de fichajes de la Liga BetPlay 2026-I con el Deportivo Cali como uno de los clubes que más fichó con el regreso de Juan Ignacio Dinenno, Andrés Steven ‘Titi’ Rodríguez, Emanuel Reynoso, Fernando Álvarez, Ronaldo Pájaro, Daniel Giraldo entre otros futbolistas de renombre.

No fue para nada malo ese mercado con estas contrataciones, pero, seguramente, el equipo caleño veía que algo le faltaba en ese mediocampo. Por esta razón, aprovecharon que Gustavo Cuéllar no iba a estar en los planes del Gremio de Porto Alegre.

El barranquillero que inició su carrera en el Deportivo Cali rescindió su respectivo contrato de Gremio de Porto Alegre, y, en medio de la posibilidad de fichar jugadores libres, confirmó la contratación del ‘Vikingo’ por medio de un comunicado que afirmaba que había un principio de acuerdo.

Bajo ese panorama, solo faltaba que el Deportivo Cali oficializara su llegada con la firma de Gustavo Cuéllar. Este jueves 12 de marzo en las redes sociales del cuadro azucarero anunciaron que el volante estampó su firma en el contrato.

GUSTAVO CUÉLLAR ESPERA SER LA SOLUCIÓN DEL DEPORTIVO CALI

En estos momentos, el Deportivo Cali está en posiciones incómodas en la tabla del descenso casi tocando la zona roja en la que están Cúcuta y Boyacá Chicó. Siguiéndolos, están los dirigidos por Rafael Dudamel, entrenador que reemplazó a Alberto Gamero.

Antes de que se oficializara la salida de Alberto Gamero, el elenco vallecaucano ya había llegado al principio de acuerdo con Gustavo Cuéllar que esperaba estampar la firma en el contrato en los próximos días. La seguridad del barranquillero que tuvo paso por la Selección Colombia sería determinante para intentar sellar la clasificación para los Play-Offs y aspirar llegar a las fases finales del campeonato.

Después de doce años, Gustavo Cuéllar regresó al Deportivo Cali, equipo que lo formó y que lo catapultó al Junior de Barranquilla antes de jugar en Flamengo, Al Hilal, Al Shabab y en Gremio de Porto Alegre en Brasil. Sin duda alguna, es uno de los grandes fichajes de esta Liga BetPlay 2026-I.

Esta confirmación de la llegada del ‘Vikingo’ al Cali no es algo de ahora, pues, desde hace algunas ventanas de fichajes ya se estaba rumoreando con esta posibilidad que ponía al mediocampista que tuvo un destacado paso por la Selección Colombia entre 2015 al 2022. Siete años en los que participó en Eliminatorias y de Copa América 2019 y 2021.

Seguramente con la llegada de Gustavo Cuéllar, el volante con mucha experiencia en el fútbol internacional tendría que ser titular en el equipo de Rafael Dudamel como uno de los referentes del plantel con la necesidad de sellar la clasificación y pelear por el título, algo que no sucede desde el 2021.