Arbeloa no se olvidó de Guardiola tras el triunfo: "engrandece al Real Madrid"

Finalizó una jornada más de Champions y lo cierto es que el Real Madrid fue el gran protagonista gracias a los goles de Fede Valverde en la llave contra el Manchester City.

Tras el compromiso, Álvaro Arbeloa habló sobre el momento que vive el uruguayo dentro del equipo y lo necesario que es dentro del esquema táctico del cuadro Merengue.

"Feliz por Valverde, por lo pesado que soy con él, he pensado muchas veces si me va a acabar odiando por las chapas que le pego transmitiéndole lo importante que es para el vestuario. Es el Juanito del Siglo XXI, representa lo que es el Real Madrid a la perfección. Es uno de los líderes en el que se siente reflejada la afición. Me llena de orgullo su noche, se la merece por tanto sacrificio, por ser siempre el primero a la hora de empujar y predicar con el ejemplo", mencionó.

"Ha sido el partido en el que más hemos seguido el plan que teníamos. Hemos sido un equipo con mayúsculas. Desde el primer día dije que este vestuario está lleno de grandísimos jugadores pero necesitamos ser un gran equipo. Deben tener mentalidad colectiva, saber lo que hacer sin balón y con él, son futbolistas con calidad diferencial pero son mejores si tienen una misma idea y la cumplen", concluyó el entrenador que reemplaza a Xabi Alonso en el banquillo.

Además, el exjugador del Real Madrid aprovechó el triunfo para mencionar la rivalidad que existe con Pep Guardiola, quien dirigió al Barcelona hace varios años.

"Ni me acerco a querer compararme con Pep Guardiola y la historia que ha hecho en el mundo del fútbol, lo que ha ganado. Es uno de nuestros grandes rivales y cada vez que le superamos engrandece al Real Madrid por la magnitud del rival. Me llena de felicidad el compromiso, el esfuerzo y en que hayan creído en el plan que teníamos", añadió.