¿Cuánto dinero ganó Tolima por clasificar a fase de grupos de Copa Libertadores? Millonario premio

Deportes Tolima afrontó la vuelta de la Copa Libertadores ante el O’Higgins de Chile con la necesidad de sacar adelante un resultado negativo por la mínima diferencia en Rancagua. Los dirigidos por Lucas González debían marcar dos goles para dar el golpe.

Aunque el O’Higgins tuvo disparos que impactaron en el palo y que pudieron poner en problemas la clasificación del Tolima para la fase de grupos de la Copa Libertadores, los locales rompieron los ceros con una anotación de Junior Hernández antes de terminar la primera etapa que daba la tranquilidad para llevar todo a los lanzamientos desde el punto penal.

Lucas González dejó claro que podían llevarse el partido y la serie con un gol más en el segundo tiempo. Sobre los últimos minutos, un contragolpe letal dejó a Jáder Valencia y a Juan Pablo ‘Tatay’ Torres frente a Omar Carabalí. Torres marcó el segundo tanto para dar la clasificación al Tolima.

Con esto, el Tolima no solo esperará el sorteo que será el 19 de marzo para conocer sus rivales, sino que se hizo con un millonario premio que se suma con lo recaudado en la fase previa.

EL MILLONARIO PREMIO DEL TOLIMA TRAS SELLAR LA CLASIFICACIÓN A LA FASE DE GRUPOS DE COPA LIBERTADORES

Cada fase de la Copa Libertadores toma importancia en el tema deportivo para llegar lejos y hacer historia, y en el tema económico. El hecho de estar en la Fase II en la que el Deportes Tolima estuvo enfrentando al Deportivo Táchira le dio un incentivo de 500,000 dólares al cuadro tolimense.

Desde el punto penal, Deportes Tolima logró superar al Deportivo Táchira para meterse en la Fase III, último punto para poder meterse en la fase de grupos si superaba a O’Higgins. Llegar a esta instancia previa le permitió sumar 600,000 dólares adicionales. Con la suma de la segunda y tercera fase, recaudó 1,100,000 dólares.

El hecho de haber dejado atrás a O’Higgins le permitió al Tolima sellar la clasificación a la fase de grupos, y ganar un total de 3,000,000 dólares. Si se suman a lo ganado por participar en la fase previa y por entrar a la segunda instancia, ya acumula 4,100,000 dólares.

Sin duda alguna, es un incentivo más que provechoso para la institución pensando en el mercado de fichajes y con las posibilidades de armar un equipo más competitivo para las siguientes ediciones de la Liga BetPlay. Además, esto permite mejorar las finanzas del club.

EL DINERO QUE PODRÍA RECAUDAR EN LA SIGUIENTES FASES EL TOLIMA

Ya estando en la fase de grupos de la Copa Libertadores, y, a la espera de los rivales que pueda tener, Tolima ganaría por cada partido con victorias en esta instancia 330,000. Es decir, en caso de ganar los seis encuentros, 1,980,000 dólares, que, sumados a lo que ya cosecha (4,100,000) superaría los 6,000,000 de dólares.

Mientras que, si logra sellar el paso a los octavos de final clasificándose como uno de los dos primeros en su grupo, Tolima ganará 1,250,000 dólares adicionales. En las siguientes instancias lograría recolectar más dinero para poder doblar las cifras de lo recaudado en lo que va de la Copa Libertadores.

Si el Deportes Tolima hubiese quedado eliminado en esta tercera fase de la Copa Libertadores, el elenco tolimense, además del 1,100,000 dólares que llevaba por estar en las instancias previas se ganaría 900,000 dólares por meterse a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Ese será el escenario de O’Higgins que seguirá en ese torneo internacional.