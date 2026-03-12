[VIDEO] Carrascal le anotó golazo a Cruzeiro y sigue sumando méritos para ir a selección

Se jugó una nueva fecha del Brasileirao en donde los protagonistas fueron Flamengo y Cruzeiro, dos escuadras que cuentan con un presente deportivo bastante distinto, por lo que el duelo de la cuarta jornada era fundamental para el que lograra sumar de a tres unidades.

Sin embargo fue el equipo de Jorge Carrascal el que hizo valer su condición de local para llevarse los puntos de la victoria y ascender en la tabla de posiciones, todo gracias al protagonismo del colombiano, quien ingresó desde el banquillo y se reportó con gol.

Lea también Muriel reveló la crisis que hay en Junior y que no lo han dejado brillar

Flamengo se lleva una victoria con gol de Carrascal

El partido comenzó con intensidad y el equipo carioca golpeó muy temprano. Apenas al minuto 5, el delantero Pedro abrió el marcador tras aprovechar una jugada ofensiva dentro del área y definir con precisión para poner en ventaja a Flamengo. El gol tempranero permitió al conjunto rojinegro controlar el ritmo del encuentro y manejar la posesión durante varios tramos del primer tiempo.

Cruzeiro intentó reaccionar y buscó el empate con aproximaciones desde media distancia y algunas jugadas por las bandas. El equipo visitante tuvo más tiempo la pelota en varios momentos del partido y generó algunas llegadas peligrosas, pero se encontró con una defensa sólida del Flamengo y con la falta de precisión en el último toque.

Lea también Confirmado el tercer equipo colombiano clasificado a fase de grupos de Copa Libertadores

Cuando parecía que el encuentro terminaría con una ventaja mínima para el conjunto local, Flamengo sentenció el compromiso en los minutos finales. En el 90+8, el colombiano Jorge Carrascal apareció dentro del área para marcar el 2-0 definitivo, tras una asistencia de Samuel Lino que lo dejó en posición ideal para definir y asegurar la victoria del equipo carioca.

Leonardo Jardim se estrenó como nuevo técnico con una contundente victoria que le sirvió a Flamengo para llegar hasta la cuarta casilla con 7 unidades y quedándose con uno de los puestos parciales a la Copa Libertadores de la siguiente temporada.

En otras noticias: Jhon Durán respondió ante las críticas del Pibe

¿Cuándo volverá a jugar Jorge Carrascal con la Selección Colombia?

El colombiano Jorge Carrascal volvería a jugar con la Selección Colombia en la próxima fecha FIFA de marzo de 2026, cuando el equipo dirigido por Néstor Lorenzo dispute dos partidos amistosos de preparación rumbo al Mundial.

El primer compromiso está programado para el 26 de marzo de 2026, cuando Colombia enfrente a Croacia en un partido amistoso internacional. Posteriormente, la Tricolor tendrá un segundo compromiso el 29 de marzo de 2026 frente a Francia, otro rival europeo de alto nivel que servirá como prueba importante antes de la cita mundialista.