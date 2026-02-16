Inicia una nueva instancia de la Champions League, los playoff, en donde se comenzarán a definir los últimos equipos que se quedarán con uno de los anhelados cupos a los octavos de final de la competencia y en donde justamente está Real Madrid en disputa.

El cuadro 'merengue' decepcionó en el "todos contra todos" y terminó cediendo terreno hasta el punto en el que se quedó afuera de los ocho mejores. Ahora, tendrá que disputar una fase previa a los octavos contra Benfica si quiere soñar nuevamente con un título de Champions y lo hará con un importante regreso como lo es el de Mbappé.

Real Madrid tiene lista la convocatoria para enfrentar a Benfica

El Real Madrid ya tiene lista su convocatoria para afrontar uno de los partidos más exigentes de la temporada en la UEFA Champions League, donde se medirá ante el Benfica en un duelo que promete intensidad, historia y mucho talento sobre el césped. El conjunto blanco buscará dar un paso firme en la competición europea con una nómina que combina experiencia, juventud y variantes tácticas.

El técnico español apostó por la base que ha venido utilizando en los compromisos más recientes, aunque también llega con bajas bastante significativas como Raúl Asencio, por sanción, y los lesionados Éder Militao, Jude Bellingham y Rodrygo.

Sin embargo, en la zona ofensiva, el Real Madrid contará con sus principales armas en ataque. Recuperó a Mbappé, quienes venía de un inicio de temporada irregular tras una serie de lesiones que no le han permitido estar en plenitud de forma física.

El conjunto 'merengue' tan solo realizó cambios en el puesto de tercer portero, con la entrada de Fran González por Sergio Mestre, la llamada al central Joan Martínez y el centrocampista Thiago Pitarch en lugar de César Palacios.

¿Cuándo serán los partidos de playoff de la Champions League entre Real Madrid vs Benfica?

Aquí tienes las fechas confirmadas de los partidos de playoff de la UEFA Champions League 2025/26 entre Real Madrid y Benfica: