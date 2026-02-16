Falcao García festejó sus 40 años por todo lo alto. El histórico goleador, actual delantero y capitán de Millonarios, conmemoró su cumpleaños en un ambiente íntimo, rodeado de su familia y de sus amigos más cercanos. Fue una velada cargada de emociones, sonrisas y recuerdos, que dejó postales imborrables para los hinchas del cuadro azul.

Lea también Falcao no fue el único perjudicado: Dimayor sancionó otros 4 jugadores de Millonarios

Lejos de los reflectores del estadio y de la presión de la competencia, el ‘Tigre’ compartió una celebración especial en la que primó la gratitud. Acompañado por su esposa, sus hijos y personas de su círculo más cercano, el máximo referente embajador disfrutó de una jornada en la que se evidenció la unión y el cariño que lo rodean en esta etapa de su carrera. A sus cuatro décadas, el atacante no solo celebra una trayectoria brillante en Europa y con la Selección Colombia, sino también el respeto que se ha ganado dentro y fuera de la cancha.

Uno de los momentos más destacados de la noche llegó cuando apareció en el escenario otro de los líderes del equipo capitalino: Mackalister Silva. El mediocampista, también capitán del conjunto azul, tomó el micrófono y, ante los aplausos de los asistentes, dedicó un mensaje que rápidamente tocó el corazón de los presentes.

“Realmente te admiramos y te queremos, te deseamos un feliz cumpleaños. Que Dios te llene de mucha salud y muchas bendiciones, por el resto de tu vida, y que sean muchos años más junto al lado de esta hermosa familia y de la gente que te queremos”, expresó el volante, en palabras que reflejaron no solo compañerismo, sino una amistad sincera construida a lo largo de meses compartiendo vestuario.

El homenaje no tardó en hacerse viral. Los videos del emotivo discurso comenzaron a circular en redes sociales y generaron una ola de comentarios por parte de los seguidores del club bogotano. Muchos destacaron la conexión entre sus dos referentes, símbolo del liderazgo que hoy representa la institución. Para la afición, ver a sus capitanes unidos en un momento tan personal reafirma el buen ambiente que se vive al interior del plantel.

La imagen de ambos, sonrientes y visiblemente conmovidos, se convirtió en tendencia. No era para menos: pocas veces se observa una demostración pública tan genuina entre dos figuras de los equipos más tradicionales del país. La escena dejó claro que, más allá de los resultados deportivos, existe un vínculo humano que fortalece al grupo.

Falcao, quien ha defendido camisetas históricas en el exterior y ha sido protagonista en los torneos más exigentes del mundo, vive ahora una etapa distinta pero igualmente significativa. En Bogotá no solo es el goleador experimentado que aporta jerarquía, sino un ejemplo para los más jóvenes y un líder para todos sus compañeros.

Lea también Millonarios vivirá días clave: agenda antes del partido con Nacional en Copa Sudamericana

La celebración de sus 40 años no fue simplemente una fiesta; fue un reconocimiento a su legado y a la huella que sigue dejando. Entre abrazos, palabras sinceras y el cariño de quienes lo rodean, el ‘Tigre’ confirmó que su historia continúa escribiéndose con la misma pasión que lo llevó a la cima.