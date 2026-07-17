Arbitro colombiano confirmado en la final del Mundial

Una de las ediciones más importantes de la Copa Mundial está a punto de llegar a su final tras varias semanas de intensos partidos que dejaron a Argentina y España como los protagonistas tras haber ganado todos sus partidos, pero les sigue haciendo falta el más importante y el cual se disputará el próximo 19 de julio.

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Para este último duelo, la FIFA confirmó el equipo arbitral que dirigirá la final de la Copa Mundial de 2026 entre España y Argentina, un encuentro que se disputará este domingo en el estadio MetLife de Nueva York y que definirá al nuevo campeón del mundo y en donde un árbitro colombiano estará presente.

Nicolás Gallo será árbitro de la final del Mundial

La terna arbitral del partido más importante de la Copa Mundial está comanda por el esloveno Slavko Vinčić, quien fue designado como árbitro central, pero la noticia también tiene un importante protagonismo colombiano con la presencia de Nicolás Gallo en el equipo del videoarbitraje (VAR).

El colombiano, considerado uno de los árbitros de video con mayor experiencia en el ámbito internacional, integrará el grupo encargado de revisar las jugadas determinantes del partido. Su designación representa un nuevo reconocimiento por parte de la Comisión de Árbitros de la FIFA, que vuelve a confiar en su criterio para uno de los compromisos de mayor relevancia del calendario futbolístico.

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Mientras tanto, Vinčić será el encargado de impartir justicia sobre el terreno de juego. El árbitro esloveno, de 46 años, estará acompañado por sus compatriotas Tomaž Klančnik y Andraž Kovačič como asistentes, mientras que el jordano Adham Makhadmeh ejercerá como cuarto árbitro.

Con el cuerpo arbitral ya confirmado, España y Argentina ultiman detalles para disputar la final del Mundial 2026. Además del espectáculo deportivo que promete el enfrentamiento entre las dos selecciones, Colombia tendrá representación en el encuentro gracias a Nicolás Gallo, quien hará parte del equipo encargado de velar por el correcto desarrollo del compromiso más importante del torneo.

¿Cómo ver el la final del Mundial por RCN?

El equipo comandado por Luis de la Fuente y Lionel Scaloni consiguieron su pase a la gran final del certamen Mundialista que se jugará en el MetLife tras vencer a Francia e Inglaterra en dos auténticos partidazos y ahora sueñan con levantar el trofeo el próximo 19 de julio.

Este será un partido que nadie se puede perder y es por ello que RCN se pone la '10' para llevarle a todos los fanáticos del fútbol la transmisión del compromiso a través de su señal principal de TV, el canal de YouTube de RCN y la APP del Canal RCN.