Reunión entre Néstor Lorenzo y Jesurún define la continuidad como DT

La Copa Mundial 2026 dejó como protagonista a la Selección Colombia por distintas razones, no solo porque varios de sus jugadores brillaron de gran manera y empezaron a abrir varias puertas para el mercado de fichajes, sino porque lamentablemente se despidieron de manera anticipada de la competencia.

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El equipo comandado por Néstor Lorenzo dejó una "deuda pendiente", ya que se esperaba que avanzara más allá de los octavos de final. Frente a esta situación el mayor perjudicado sería el estratega argentino, quien terminó su contrato de manera oficial y por ello se llevó a cabo una reunión con Ramón Jesurún para definir su futuro.

Se ultiman detalles sobre la continuidad de Néstor Lorenzo en Colombia

Colombia nuevamente se despide de un certamen mundialista desde los cobros del punto penal, tal como ocurrió en su última participación frente a Inglaterra, y uno de los principales protagonistas fue Néstor Lorenzo, quien dejó bastante de qué hablar por su idea de juego para este compromiso y por los cambios que llevó a cabo en el transcurso del encuentro.

El estratega argentino tenía contrato asegurado hasta la finalización del Mundial 2026 y, administrativamente, su vínculo se extenderá hasta el 31 de julio, fecha en la que concluirá oficialmente su relación contractual con la Selección Colombia.

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El tiempo se empieza a acortar y hora su continuidad dependerá de la decisión que tome la FCF, la cual deberá de hacer un análisis exhaustivo sobre su rendimiento, comenzando con la eliminación de Colombia en los octavos de final frente a Suiza.

Según se dio a conocer ya se llevó a cabo una reunión inicial entre Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol y Néstor Lorenzo. El Vicepresidente del Comité Ejecutivo de la FCF, Álvaro González, reveló que habría un panorama a favor de argentino puesto que cuenta con apoyo de varios de los futbolistas y directivos.

Jesurún respalda a Néstor Lorenzo

En una pequeña atención a medios previa al Mundial, el directivo dejó claro que las directivas de la Federación se encuentran muy contentas por el trabajo que ha realizado el argentino, a pesar de los resultados de los últimos juegos amistosos, los cuales fueron los encargados de que el futuro del argentino no estuviese asegurado.

“¿Quién cuestiona el futuro de Lorenzo? ¿Por qué? Es el técnico en propiedad de la Selección y estamos muy contentos con él”, aseguró el directivo, quien también agregó que la renovación del entrenador se estudiará en su momento; por ahora lo importante es el Mundial. “Ya miraremos, no apresuran los tiempos, calmita”.

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Colombia en el Ranking FIFA tras la eliminación del Mundial

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