Vozinha ficharía por gigante de Sudamérica: oferta formal y hay visto bueno

Sin duda alguna, Vozinha dejó su sello a lo largo de la Copa del Mundo histórica con Cabo Verde en la primera participación de la selección africana en el certamen orbital. Los caboverdianos acertaron con el llamado al guardameta de 40 años que ni siquiera esperaba estar dentro de la convocatoria por su edad.

Josimar José Évora Dias, o mejor conocido como Vozinha se ganó los aplausos por sus atajadas desde el primer partido del Mundial entre Cabo Verde y España. Fue determinante para dejar su arco en cero y sacar un histórico empate sin anotaciones contra una de las selecciones que disputará la final el domingo 19 de julio.

Curiosamente, a Vozinha también le tocó medirse con Argentina en los dieciseisavos de final. Un partido loco en el que fue figura, pese a la derrota de 3-2. Vozinha puede decir tranquilamente que defendió los colores caboverdianos contra las dos selecciones que se citarán en la final. Este gran momento, le permitirá al guardameta tener mercado y uno de ellos sería en Sudamérica.

COLO COLO PRESENTÓ OFERTA FORMAL POR VOZINHA

La trayectoria de Vozinha podría cambiar contundentemente. Inició en el Batuque FC y luego por el Mindelense de Cabo Verde. Pasó por Angola con el Progresso do Sambizanga, FC Zimbru Chișinău de Moldavia, Gil Vicente de Portugal, AEL Limassol de Chipe, FK AS Trenčín de Eslovaquia y Chaves, nuevamente en suelo portugués.

Pese a su amplia carrera en Europa, ahora Sudamérica aparece como una posibilidad con un gigante del continente y un campeón de la Copa Libertadores como lo es el Colo Colo de Chile. El ‘Cacique’ aparece como una gran opción en medio de otra propuesta que llegó por parte del Inter Miami.

De acuerdo con información de Germán García Grova, Vozinha aparece en la órbita de Colo Colo de Chile. Justamente, ya el club austral envió una oferta formal para contratar al portero de 40 años. Al caboverdiano le atrae esa propuesta por parte del cuadro sudamericano, según el periodista que lo confirmó con directivos del ‘Cacique’.

Bajo este panorama, en los próximos días podría haber grandes novedades con el futuro de Josimar José Évora Dias que tendría su primera experiencia en continente sudamericano. Vozinha llegaría al líder de Chile con una diferencia de diez unidades frente a la Universidad Católica.

VOZINHA SEGUIRÍA LOS PASOS DE TIM PAYNE TRAS EL MUNDIAL

Esta Copa del Mundo sirvió también para que los jugadores tendencias tuvieran la oportunidad de llamar la atención en Sudamérica y terminaran firmando contratos con clubes de dicho continente. Uno de los casos más curiosos fue el de Tim Payne que se ganó el reconocimiento por ser el futbolista con menos seguidores antes del Mundial y previo a la campaña de Valen Scarsini que lo hizo famoso.

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Tim Payne no demoró en tener incesantes seguidores en el Mundial. Hubo canción, fanatismo por parte de los amantes del fútbol y un movimiento curioso por la oferta que envió Olimpia de Paraguay. El neozelandés firmó contrato con el cuadro paraguayo y competirá en la Copa Sudamericana en los octavos de final.

Con esto, Vozinha podría seguirle los pasos a Tim Payne después de la Copa del Mundo disputada recientemente. Su futuro podría estar ligado a Colo Colo de Chile. Sin embargo, si firma, solo competiría en torneos locales tras no lograr las clasificaciones a certámenes internacionales.