Argentina confirmó otro amistoso contra exótica selección

Todas las miradas del mundo del fútbol están puestas sobre la Selección de Argentina, la cual llega con el peso de defender el título mundialista que obtuvo en el certamen que se llevó a cabo en Catar en 2022. Es por ello que la Federación Argentina de Fútbol y Scaloni han organizado una serie de partidos amistosos que les permitan "afinar detalles" antes de que ruede la pelota.

Argentina esperaba tener la oportunidad de jugar la Finalissima contra España como uno de los procesos previos a la Copa Mundial, pero por distintas razones el partido no se pudo llevar a cabo, por lo que decidieron aprovechar la doble fecha FIFA para enfrentarse a Guatemala y Mauritania, la "exótica" selección africana.

Argentina confirmó amistoso contra Mauritania

El partido entre España y Argentina estaba programado para el 27 de marzo en Catar, sin embargo, el conflicto en Medio Oriente impidió el desarrollo del encuentro. Frente a esta situación se comenzaron a buscar alternativas de nuevos escenarios deportivos para acoger el partido, pero no se pudo llegar a un acuerdo con los directivos argentinos.

En primera instancia, la selección de Argentina, para llegar en forma al certamen mundialista, confirmó que disputaría un nuevo compromiso de preparación midiéndose en un partido amistoso frente a la Guatemala, encuentro que se llevará a cabo el martes 31 de marzo en el Estadio La Bombonera.

Lea también Polémica en Portugal tras la ausencia de Cristiano Ronaldo en la convocatoria

Ahora, con un cupo libre todavía, la Federación Argentina de Fútbol hizo oficial el enfrentamiento contra la Selección de Mauritania, una oportunidad clave para el equipo dirigido por Lionel Scaloni en su preparación rumbo al Mundial de 2026.

El encuentro, programado para finales de marzo, justo para el 27 de marzo cuando se iba a jugar la Finalissima, en el Estadio La Bombonera de Buenos Aires. Además, para este encuentro, también se aprovechó para confirmar una de las grandes novedades en cuanto a la inclusión de nuevos talentos en la convocatoria, como el juvenil Franco Mastantuono y Joaquín Panichelli.

En otras noticias: Jhon Durán respondió ante las críticas del Pibe

Convocatoria Selección Argentina

Scaloni convocó a 28 jugadores para enfrentar el martes 31 de marzo al seleccionado de Guatemala, en duelo que se llevará a cabo en La Bombonera de Buenos Aires. El listado es liderado por Lionel Messi y también están figuras como Emiliano 'Dibu' Martínez, Cristian 'Cuti' Romero, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul y Julián Álvarez.

Fixture Selección Argentina en el Mundial 2026

Este será el camino de la Albiceleste en la fase de grupos del Mundial 2026: