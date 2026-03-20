Polémica en Portugal tras la ausencia de Cristiano Ronaldo en la convocatoria

La cuenta regresiva para que ruede la pelota en una nueva edición de la Copa Mundial cada vez disminuye más y ya faltan menos de 90 días para dar inicio a una de las competencias más importantes del mundo y también de las más emotivas, ya que esta podría llegar a ser la última de varias estrellas del fútbol.

Cristiano Ronaldo es precisamente uno de los jugadores que, a sus 41 años, estaría en su última cita orbital, por lo que no podría exigirse al máximo físicamente a un par de meses de que inicie ala competencia, mucho menos si viene resentido de una lesión, razón por la cual no fue convocado para los partidos ante México y Estados Unidos.

Lea también El delantero que hizo falta en Selección Colombia según CAV para la Fecha FIFA

Cristiano Ronaldo no viaja México para los amistosos

La selección de Portugal afronta una exigente doble jornada como preparación para el Mundial, en donde se medirá frente a México y Estados Unidos.Sin embargo, la gran noticia que rodea estos encuentros no pasa únicamente por lo futbolístico, sino por la ausencia de su máxima figura, Cristiano Ronaldo.

El conjunto dirigido por Roberto Martínez disputará estos amistosos a finales de marzo, primero ante México en el Estadio Azteca y luego frente a Estados Unidos en territorio norteamericano. No obstante, la atención se ha centrado en la convocatoria portuguesa, que finalmente no contará con Cristiano Ronaldo. El delantero del Al-Nassr FC arrastra molestias físicas tras una lesión en el muslo sufrida semanas atrás, lo que lo ha obligado a entrar en un proceso de recuperación y lo deja fuera de estos compromisos.

Lea también España dejó a Colombia sin una figura: llegó la esperada convocatoria

Según se dio a conocer en el parte médico publicado en las redes sociales del Al Nassr, “A Cristiano Ronaldo se le ha diagnosticado una lesión en el tendón de la corva tras el último partido contra Al Fayha. Comenzó un programa de rehabilitación y será evaluado día a día”, comunicó el Al Nassr.

Esta lesión ocurrió a principios del mes de marzo y tendría una recuperación de alrededor de cuatro semanas, por lo que la baja del capitán supone un golpe mediático y deportivo. Ronaldo no solo es el referente histórico del equipo, sino también su máximo goleador, aunque con ello también se daría a entender que quiere ser precavido para recuperarse de buena manera y llegar al 100% a la selección.

En otras noticias: Falcao revive la polémica en la Selección Colombia

¿Cuándo serán los partidos de Portugal contra México y Estados Unidos?

Los partidos amistosos de la Selección de Portugal ante México y Estados Unidos ya tienen fechas confirmadas dentro de la última fecha FIFA previa al Mundial 2026:

Selección de México

Sábado 28 de marzo de 2026

Estadio Azteca, Ciudad de México



Selección de Estados Unidos

Martes 31 de marzo de 2026

Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

¿Cuál es el grupo de Portugal en el Mundial?

La selección de Portugal quedó ubicada en el Grupo K del Mundial 2026.