¿Argentina campeón de la Finalissima? La polémica que desató la Conmebol

Desde que la selección de Argentina y España ganaron la Copa América de 2024 y la Eurocopa de ese mismo año, la Finalissima esperaba por una fecha posible para disputar el encuentro entre los campeones de las Conmebol y de la UEFA respectivamente.

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Por el calendario de Argentina que esperaba definir las Eliminatorias Sudamericanas y la clasificación para el Mundial que terminó sellando ese paso al ser líder de la competencia continental, y por España, que también debía afrontar las clasificatorias de Europa, que, de igual forma también se dio, la fecha se empezó a aplazar.

Cuando ya se estaba viendo la luz al final del túnel con la fecha definida para ese partido entre los campeones que estaba previsto para el viernes 27 de marzo en el Estadio Lusail, llegó el ataque en el Medio Oriente con bombardeos en Catar, Arabia Saudita, Irán, Líbano, entre otros países afectados.

¿ARGENTINA SE OPUSO A JUGAR LA FINALISSIMA?

Después de esos ataques en dichos países y Catar como uno de los afectados, los organizadores de la Finalissima buscaron otras alternativas para llevar a cabo este compromiso. De hecho, se dijo que iba a haber seguridad en suelo catarí para disputar el encuentro entre campeones de Conmebol y UEFA.

Argentina se habría opuesto por el peligro que hay alrededor de estos países para no poner en riesgo a los jugadores ni al cuerpo técnico. Por los lados de España había interés en disputar el juego.

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Bajo ese panorama, España buscó otra alternativa para llevar el juego al Estadio Santiago Bernabéu de la capital española. Sin duda alguna, por un tema de localía, Argentina tampoco aceptó las condiciones. Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol afirmó que los argentinos tendrían que haber repetido título ante la no ‘presentación del rival’.

CONMEBOL SENTENCIA A ARGENTINA COMO CAMPEÓN DE LA FINALISSIMA

Claudio el ‘Chiqui’ Tapia ya había polemizado un poco con la Finalissima aseverando hace unos días que, “si aplicamos walkover, sos bicampeón de la Finalissima”.

Por su parte, Alejandro Domínguez participó en una entrevista con Radio La Red y volvió a reafirmar la postura de que Argentina ganó la Finalissima. El partido fue suspendido y no hay seguridad de que haya una nueva fecha. Quien estaba entrevistando denominó esa cancelación como una ‘pena’. El presidente de la Conmebol le preguntó, “¿por qué te parece una pena?” y agregó que la ‘Albiceleste’ es campeón.

La respuesta fue mucho más polémica. Alejandro Domínguez le contra preguntó, “¿sabés quién es el bicampeón? Somos bicampeones de la Finalissima, ellos no se presentaron”. El paraguayo sentenció que era España quien se habría opuesto para desarrollar el partido entre campeones.

LOS PARTIDOS QUE JUGARÁ ARGENTINA EN LA FECHA FIFA

España no se quedó de brazos cruzados y ante la cancelación del partido jugará dos amistosos frente a sus similares de Serbia y de Egipto, ese último el 31 de marzo en Barcelona. Mientras que Argentina también tendrá un juego de Fecha FIFA.

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El martes 31 de marzo, Argentina se medirá con Guatemala en el Estadio La Bombonera, casa de Boca Juniors. La ‘Albiceleste’ dirigida por Lionel Scaloni tendrá a Lionel Messi en la convocatoria como la gran estrella antes de disputar el Mundial en donde enfrentarán a Argelia, Austria y Jordania.