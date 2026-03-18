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Argentina confirmó su convocatoria para la fecha FIFA

La selección de Argentina enfrentará el martes 31 de marzo al seleccionado de Guatemala.
Daniel Zabala
Lionel Messi, capitán de Argentina
Lionel Messi, capitán de Argentina // AFP

La Asociación Argentina de Fútbol dio a conocer este miércoles 18 de marzo la convocatoria hecha por el director técnico Lionel Scaloni para integrar la selección de Argentina que disputará la fecha FIFA de marzo.

Scaloni convocó a 28 jugadores para enfrentar el martes 31 de marzo al seleccionado de Guatemala, en duelo que se llevará a cabo en La Bombonera de Buenos Aires.

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El listado es liderado por Lionel Messi y también están figuras como Emiliano 'Dibu' Martínez, Cristian 'Cuti' Romero, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul y Julián Álvarez.

De la liga local fueron llamados Gonzalo Montiel (River Plate), Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata), Gabriel Rojas (Racing), Marcos Acuña (River Plate) y Leandro Paredes (Boca Juniors).

Otros nombres destacados son los de Máximo Perrone (Como), Valentín Barco (Racing de Estrasburgo), Nicolás Paz (COMO), Gianluca Prestianni (Benfica) y José López (Palmeiras).

Argentina sin Finalissima

La selección de Argentina acordó el enfrentamiento contra Guatemala al no poder llegar a un acuerdo con la UEFA y la selección de España para disputar la Finalissima.

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El encuentro entre los actuales campeones de la Eurocopa y la Copa América estaba pactado para el 27 de marzo en Qatar.

Pero por el conflicto en Medio Oriente se canceló su realización en dicho país.

Posteriormente, la UEFA y Argentina negociaron un nuevo escenario y una nueva fecha, pero no llegaron a un acuerdo.

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