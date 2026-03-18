Argentina confirmó su convocatoria para la fecha FIFA

La Asociación Argentina de Fútbol dio a conocer este miércoles 18 de marzo la convocatoria hecha por el director técnico Lionel Scaloni para integrar la selección de Argentina que disputará la fecha FIFA de marzo.

Scaloni convocó a 28 jugadores para enfrentar el martes 31 de marzo al seleccionado de Guatemala, en duelo que se llevará a cabo en La Bombonera de Buenos Aires.

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El listado es liderado por Lionel Messi y también están figuras como Emiliano 'Dibu' Martínez, Cristian 'Cuti' Romero, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul y Julián Álvarez.

De la liga local fueron llamados Gonzalo Montiel (River Plate), Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata), Gabriel Rojas (Racing), Marcos Acuña (River Plate) y Leandro Paredes (Boca Juniors).

Otros nombres destacados son los de Máximo Perrone (Como), Valentín Barco (Racing de Estrasburgo), Nicolás Paz (COMO), Gianluca Prestianni (Benfica) y José López (Palmeiras).

Argentina sin Finalissima

La selección de Argentina acordó el enfrentamiento contra Guatemala al no poder llegar a un acuerdo con la UEFA y la selección de España para disputar la Finalissima.

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El encuentro entre los actuales campeones de la Eurocopa y la Copa América estaba pactado para el 27 de marzo en Qatar.

Pero por el conflicto en Medio Oriente se canceló su realización en dicho país.

Posteriormente, la UEFA y Argentina negociaron un nuevo escenario y una nueva fecha, pero no llegaron a un acuerdo.