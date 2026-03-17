América no se dejó convencer y rechazó millonaria oferta de un grande de Argentina

América de Cali ha venido de más a menos en la presente temporada, comenzó comandando la Liga Betplay, consiguió su clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, pero con el pasar de los partidos ha bajado su rendimiento y ello ha causado un cierto descontento en los hinchas.

Sin embargo, habría otra noticia de último momento con la cual intentan reivindicarse con los fanáticos que no han gozado de buenos resultados en las últimas jornadas de la competencia local y es que la 'joya', Mateo Castillo, fue pretendido por uno de los grandes de Argentina, ofrecieron una millonaria suma, pero el cuadro 'escarlata' dijo que no y podrán seguir disfrutando de su talento.

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América le dio rotundo no a millonaria oferta por Mateo Casierra

Bastante se ha hablado sobre la economía de América de Cali en los últimos años, en varias ocasiones sobre una posible venta por crisis, pero la realidad es que el equipo encabezado por Marcela y Tulio Gómez pasa por uno de sus mejores momentos, lo que les permitió confirmar a Juan Fernando Quintero en su momento como nuevo jugador y luego llevar a cabo una millonaria venta a River Plate.

El cuadro 'escarlata' sin duda alguna se sabe mover bien en el mercado de fichajes, ha hecho buenos negocios en cuanto a exportación de jugadores, principalmente de jóvenes promesas, pero este no sería el caso con Mateo Casierra, quien era pretendido por Rosario Central.

La escuadra en la que milita Ángel Di María demostró gran interés en el lateral de 22 años que milita en América de Cali y quien ha demostrado grandes capacidades ofensivas y defensivas desde que debutó con el equipo que dirige actualmente David González.

Rosario Central envió la respectiva oferta por Casierra, la cual equivalía a un 50% de sus derechos deportivos por 1.5 millones de dólares, negocio que no le favorecía del todo a América, ya que ellos adquirieron el 60& a Real Cartagena.

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¿Cómo le ha ido a Mateo Casierra en América?

Casierra debuto como futbolista profesional en la segunda división con Real Cartagena y arribó a América de Cali a inicios de la temporada 2025, en donde ya ha tenido la oportunidad de jugar 50 partidos, más de 3.500 minutos en los que se pudo reportar con dos goles y tres asistencias.

¿Cuándo conocerá América a sus rivales de Copa Sudamericana?

El América de Cali conocerá a sus rivales de la fase de grupos de la Copa Sudamericana el jueves 19 de marzo de 2026. El sorteo se realizará en la sede de la CONMEBOL en Luque, Paraguay, y está programado para las 6:00 p. m. (hora de Colombia). En esa ceremonia se definirán los ocho grupos del torneo, cada uno con cuatro equipos.