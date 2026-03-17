Argentina ya encontró otro rival tras no jugar la Finalissima

Inicialmente, el partido entre España y Argentina estaba programado para el 27 de marzo en Catar, sin embargo, el conflicto en Medio Oriente impidió el desarrollo del encuentro. Frente a esta situación se comenzaron a buscar alternativas de nuevos escenarios deportivos para acoger el partido, pero no se pudo llegar a un acuerdo con los directivos argentinos.

Ello llevó a que la selección de Argentina, para llegar en forma al certamen mundialista, afrontará un nuevo compromiso de preparación cuando se mida en un partido amistoso frente a la Guatemala, en un encuentro que servirá para que el equipo dirigido por Lionel Scaloni continúe afinando detalles.

Argentina cambió a España por Guatemala

El combinado argentino llega a este compromiso con la base del equipo que conquistó el título de la Copa Mundial 2022 y que posteriormente ha mantenido un alto nivel competitivo en las diferentes competiciones y amistosos disputados.

La idea del cuerpo técnico es aprovechar este tipo de encuentros para probar variantes tácticas, darle minutos a nuevos jugadores y mantener el ritmo competitivo del grupo para poder llegar a defender el título de la última cita orbital y soñar con el doblete.

Este duelo se llevará a cabo en suelo argentino, aunque todavía no se ha hecho oficial el escenario deportivo en donde se jugará, el martes 31 de marzo.

Uno de los principales atractivos del partido será la posible presencia del capitán Lionel Messi, quien continúa siendo el líder y referente del conjunto albiceleste. Junto a Messi, también se espera la participación de jugadores importantes como Julián Álvarez y Rodrigo De Paul, quienes han sido piezas fundamentales en el funcionamiento del equipo argentino en los últimos años y pasan por un buen momento en sus clubes.

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¿Cuándo debuta Argentina en el Mundial y en qué grupo quedó?

La Argentina national football team debutará en el 2026 FIFA World Cup el 16 de junio de 2026 frente a Algeria national football team. El partido se jugará en Kansas City (Estados Unidos), en el Arrowhead Stadium, uno de los escenarios del torneo.

La selección dirigida por Lionel Scaloni quedó ubicada en el Grupo J, donde tendrá como rivales a:

Selección de Algeria

Selección de Austria

Selección Jordania

Calendario de la Selección Argentina en el Mundial

Este será el camino de la Albiceleste en la fase de grupos del Mundial 2026: