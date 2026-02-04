Argentina definió su sede para la Copa del Mundo

La selección de Argentina prepara la defensa del título de la Copa del Mundo conseguida en Catar 2022. En este 2026, la albiceleste, que espera contar con Lionel Messi, enfrentará a Argelia, Austria y Jordania en duelo válidos por el grupo J.
Argentina confirmó su base para el Mundial
Este miércoles 4 de febrero, la Asociación del Fútbol Argentino confirmó la base que tendrá la selección de Argentina para preparar el Mundial.
El equipo albiceleste se concentrará en Kansas. La decisión se tomó, según se explicó, después de una inspección realizada por Luis Martín y Juan Tamone, quienes se desempeñan como preparadores físicos.
También hicieron parte de la delegación de inspección Daniel Cabrera y Alberto Pernas.
Calendario de Argentina en la Copa del Mundo
La selección de Argentina jugará sus partidos de la fase de grupos en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 en el GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City y en el AT&T Stadium de Arlington Texas.
Fecha 1
Argentina Vs Argelia
Estadio: GEHA Field at Arrowhead
Ciudad: Kansas City
Fecha: 16 de junio
Fecha 2
Argentina Vs Austria
Estadio: AT&T
Ciudad: Arlington Texas
Fecha: 22 de junio
Fecha 3
Jordania Vs Argentina
Estadio: AT&T
Ciudad: Arlington Texas
Fecha: 27 de junio