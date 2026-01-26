La Selección Argentina se alista para lo que será su defensa del título de campeona del mundo en el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. A más de cinco meses del inicio de la cita orbital, el equipo de Lionel Scaloni recibió una dura noticia.

Con la mente en ser uno de los equipos protagonistas en el último gran torneo de la carrera de Lionel Messi, el combinado albiceleste sabe que la tarea no es sencilla. Por esto, cada novedad sobre el armado del equipo genera un alto impacto en el sur del continente.

Durante las últimas horas se confirmó una noticia que no estaba en las cuentas de Scaloni y su cuerpo técnico. Desde España, el Villarreal anunció la lesión de uno de los futbolistas más polivalentes del cuadro argentino. Se trata de Juan Foyth que sufrió un duro problema físico en el partido de Liga ante Real Madrid.

“Tras las pruebas realizadas por los servicios médicos del Villarreal CF, se confirma que Juan Foyth sufrió la rotura del tendón de Aquiles en el partido de ayer ante el Real Madrid CF. El club dará a conocer próximamente la información sobre la intervención quirúrgica a la que tendrá que someterse”, destacó el cuadro amarillo en sus redes sociales.

Para el futbolista sudamericano es un duro golpe, porque a pesar de que no se ha revelado el tiempo en que estará de baja, todo apunta a que serán de cinco a siete meses. Un tiempo en el que, por más esfuerzos que haga, no llegará para las últimas semanas de mayo, cuando se conozca la lista final de convocados para la Copa del Mundo.

Foyth tendrá como reemplazo principal a Nahuel Molina del Atlético de Madrid en el lateral derecho. Ambos jugadores habían sido alternantes en la banda diestra de la Selección Argentina y ahora el jugador de los colchoneros asumirá el compromiso de la posición en compañía de Gonzalo Montiel.

Cabe recordar que otra de las ausencias que tendrá el equipo argentino será la de Nicolás Otamendi. El central del Benfica no estará en el debut mundialista del 16 de junio luego de su expulsión en la última fecha de las pasadas Eliminatorias, durante el compromiso ante Ecuador.

Se espera que en el transcurso de los próximos meses haya novedades en las nóminas de los seleccionados mundialistas. Los jugadores de los cuadros sudamericanos que militan en Europa entrarán en el cierre de temporada con sus clubes y la exigencia física estará al máximo.