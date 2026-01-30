Logo Deportes RCN Vertical
Tablas de posiciones
Logo Deportes RCN Horizontal
Tablas de posiciones
Mundial 2026

¿Scaloni tiene la lista para el Mundial?: reunión clave con jugadores en Madrid

El DT de la Albiceleste se reunió con jugadores de la Selección Argentina en Madrid.
Jiovanny Andrés Ojeda Bohórquez
Scaloni se reunió con algunos argentinos en Madrid
Scaloni se reunió con algunos argentinos en Madrid

La Copa Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y una de las selecciones protagonistas es Argentina, la vigente campeona del mundo que llega a esta nueva edición en busca de defender el título que obtuvieron en 2022 enfrentando y ganándole a Francia.

Sin embargo, la escuadra comandada por Lionel Scaloni también tendrá un importante reto antes de asumir la cita orbital y será la Finalissima frente a España. Es por ello que todo parece indicar que el estratega argentino estaría organizando desde ya la lista para este duelo y la Copa Mundial tras una reunión con algunos jugadores que forman parte de lasa habituales convocatorias.

Benedetto tiene nuevo equipo: terminó en la liga de Ecuador

Lea también

Benedetto tiene nuevo equipo: terminó en la liga de Ecuador

Scaloni visitó a Julián Álvarez, Almada, Musso y Nico González

Scaloni se reunió con un colega en Madrid, el 'Cholo' Simeone, con quien habló sobre la situación y el rendimiento de los argentinos que juegan en el club español, intercambiando puntos de vista sobre cómo manejar cargas de partidos y el cuidado físico de los futbolistas en un calendario exigente.

Posteriormente a esa reunión institucional, el director técnico de la Albiceleste compartió una comida con varios miembros de la selección que actúan en el Atlético de Madrid: Julián Álvarez, Thiago Almada, Juan Musso y Nicolás González. El encuentro se realizó en un restaurante de Majadahonda, y la imagen del grupo fue difundida por el propio establecimiento en redes sociales, donde se los vio en un ambiente distendido y de camaradería.

Mano Menezes ya habla como DT de Perú: ¿Paolo Guerrero y recambio generacional?

Lea también

Mano Menezes ya habla como DT de Perú: ¿Paolo Guerrero y recambio generacional?

Este tipo de reuniones informales forman parte del método de trabajo de Scaloni, que busca mantener un vínculo cercano con los jugadores. Álvarez, Almada y González son piezas casi seguras en el esquema de Scaloni por su rendimiento y continuidad en la Albiceleste, mientras que Musso, aunque ha perdido algo de terreno en la consideración por el puesto de arquero, sigue siendo evaluado de cerca.

En otras noticias: James no vendrá a jugar a Colombia

¿Cómo quedó el grupo de Argentina en el Mundial?

Argentina ya conoce su zona para la fase de grupos y se prepara para defender su título mundial obtenido en Qatar 2022. El sorteo determinó que Argentina quedó integrada en el Grupo J, junto con Argelia, Austria y Jordania en la primera ronda del torneo que se jugará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

En esta nota

Mundial 2026 Selección Argentina Argentina Argentina Lionel Scaloni Julián Álvarez Selección de España