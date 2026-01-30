¿Scaloni tiene la lista para el Mundial?: reunión clave con jugadores en Madrid

La Copa Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y una de las selecciones protagonistas es Argentina, la vigente campeona del mundo que llega a esta nueva edición en busca de defender el título que obtuvieron en 2022 enfrentando y ganándole a Francia.

Sin embargo, la escuadra comandada por Lionel Scaloni también tendrá un importante reto antes de asumir la cita orbital y será la Finalissima frente a España. Es por ello que todo parece indicar que el estratega argentino estaría organizando desde ya la lista para este duelo y la Copa Mundial tras una reunión con algunos jugadores que forman parte de lasa habituales convocatorias.

Lea también Benedetto tiene nuevo equipo: terminó en la liga de Ecuador

Scaloni visitó a Julián Álvarez, Almada, Musso y Nico González

Scaloni se reunió con un colega en Madrid, el 'Cholo' Simeone, con quien habló sobre la situación y el rendimiento de los argentinos que juegan en el club español, intercambiando puntos de vista sobre cómo manejar cargas de partidos y el cuidado físico de los futbolistas en un calendario exigente.

Posteriormente a esa reunión institucional, el director técnico de la Albiceleste compartió una comida con varios miembros de la selección que actúan en el Atlético de Madrid: Julián Álvarez, Thiago Almada, Juan Musso y Nicolás González. El encuentro se realizó en un restaurante de Majadahonda, y la imagen del grupo fue difundida por el propio establecimiento en redes sociales, donde se los vio en un ambiente distendido y de camaradería.

Este tipo de reuniones informales forman parte del método de trabajo de Scaloni, que busca mantener un vínculo cercano con los jugadores. Álvarez, Almada y González son piezas casi seguras en el esquema de Scaloni por su rendimiento y continuidad en la Albiceleste, mientras que Musso, aunque ha perdido algo de terreno en la consideración por el puesto de arquero, sigue siendo evaluado de cerca.

En otras noticias: James no vendrá a jugar a Colombia

¿Cómo quedó el grupo de Argentina en el Mundial?

Argentina ya conoce su zona para la fase de grupos y se prepara para defender su título mundial obtenido en Qatar 2022. El sorteo determinó que Argentina quedó integrada en el Grupo J, junto con Argelia, Austria y Jordania en la primera ronda del torneo que se jugará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.