Argentina no quiere la Finalissima en el Bernabéu y propone otro estadio

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, expresó recientemente su rechazo a la posibilidad de que la Finalissima se dispute en el Santiago Bernabéu y dijo: "España quiere que la Finalissima se juegue en España y yo quiero que se juegue en el Monumental".

Las declaraciones de Tapia sobre la posibilidad de disputar el encuentro en Buenos Aires se producen después de que el estadio del Real Madrid apareciera como nueva opción para acoger el duelo entre las selecciones de España y Argentina, como últimas campeonas de la Eurocopa y la Copa América, respectivamente, el 27 de marzo, tras las dudas suscitadas por la guerra en Oriente medio para la celebración del partido en su sede original, el estadio de Lusail en Catar.

Lea también: ¿Cuándo es el sorteo de la fase de grupos de Copa Libertadores 2026?

Argentina no quiere jugar en el Bernabéu y propone otra sede

Tapia se expresó en declaraciones a la prensa, incluida EFE, minutos después de comparecer ante la Justicia argentina por una causa en la que se investiga a la organización por el delito de retención ilegal de aportes previsionales y otros tributos.

"Cumplimos con lo que quería el juez, por lo que fuimos citados, y nos vamos a poner a trabajar porque España quiere que la Finalissima se juegue en España y yo quiero que se juegue en el Monumental", afirmó a la salida de los Tribunales.

Lea también Dueño de club colombiano ahora es máximo accionista del Atlético de Madrid

En España ponen presión para que se tome una rápida decisión

El pasado lunes, Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, informó de que la decisión sobre la disputa de la Finalissima debía tomarse en las siguientes 48 horas.

"Estamos a expensas de que en las próximas 48 horas se tome la decisión. Va a ser muy rápido porque el tiempo se nos echa encima, para nosotros esos dos partidos son muy importantes en la preparación para el Mundial. En un período muy corto de tiempo os vamos a notificar una respuesta. Estamos todos implicados para encontrar la solución definitiva", declaró.

En otras noticias: Trump recomienda a Irán no participar en el Mundial 2026