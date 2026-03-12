Dueño de club colombiano ahora es máximo accionista del Atlético de Madrid

Apollo Sports Capital, compañía global de inversión en deporte del fondo estadounidense Apollo, formalizó y culminó este jueves su entrada como accionista mayoritario y nuevo propietario del Atlético de Madrid, con un nuevo consejo de administración de 11 miembros, cinco suyos, al que se incorpora el exfutbolista David Villa, y con la aprobación de una ampliación de capital de 100 millones de euros, informó el club ‘rojiblanco’.

La noticia involucra el fútbol colombiano porque el empresario estadounidense Al Tylis es el director ejecutivo de Apollo Sports Capital (ASC) y cofundador del Tylis-Porter Group, organización propietaria del naciente equipo Internacional de Bogotá, conjunto que recodemos reemplazó al extinto club de La Equidad a partir de este 2026.

"Como inversores a largo plazo, Apollo Sports Capital se asociará con la dirección del Atlético de Madrid para apoyar la fortaleza financiera del club, su competitividad deportiva y su impacto en la comunidad", aseguró el fondo estadounidense.

Lea también: ¿Ofertas reales para Juan Carlos Osorio? Estos son los equipos que estudian el currículum del colombiano

Dueño del Internacional de Bogotá es ahora máximo accionista del Atlético de Madrid

Apollo Sports Capital (ASC) es una plataforma de inversión especializada en franquicias, recintos deportivos, medios de comunicación y eventos que actúa bajo la dirección de Al Tylis, experimentado inversor deportivo que se hizo cargo de la transformación del Internacional de Bogotá y que ha invertido en otros clubes más como el club Wrexham AFC de la segunda División de Inglaterra.

Esta noticia puede beneficiar bastante al equipo de la capital del país colombiano, pues el alto directivo podría crear vínculos especiales con el Atlético de Madrid, sugiriendo posible traslado de jugadores a la institución española, así como también la enseñanza de la disciplina, metodología, valores y demás virtudes que han hecho del conjunto ‘rojiblanco’ uno de los más importantes de Europa en la actualidad.

Lea también Liga BetPlay 2026-I: cinco equipos que tienen casi confirmada su eliminación

Así quedó el nuevo Consejo de Administración en el Atlético de Madrid

En la junta, con una representación del 98,66 por ciento del capital social y con la aprobación de todos los acuerdos "por unanimidad”, según el comunicado del club, quedó configurado el nuevo Consejo de Administración, que pasa de seis a once miembros, con la estructura liderada por Apollo Sports Capital, con el 55 por ciento de las acciones, según acordó en noviembre, aunque ninguna de las partes ha comunicado públicamente la cantidad de títulos.

Además de la permanencia de Enrique Cerezo, como presidente del Atlético, y Miguel Ángel Gil Marín, como consejero delegado, Apollo incorpora cinco consejeros (Robert Givone, Tristram Leach, Sam Porter, Javier Valle y Antonio Vázquez-Guillén); se suma David Villa, leyenda del fútbol español y campeón de Liga con el Atlético de Madrid en 2014; se añade un nuevo miembro por parte del accionariado de Quantum Pacific, Amit Singht, además de Antoine Bonnier, que ya figuraba en el consejo, y otro de Ares Management (Jim Miller).