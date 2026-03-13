¿Cuándo es el sorteo de la fase de grupos de Copa Libertadores 2026?

La Copa Libertadores entrará en una nueva etapa con la realización del sorteo de la fase de grupos, evento que definirá el camino de los equipos participantes en la principal competencia de clubes de Sudamérica.

El sorteo se llevará a cabo el jueves 19 de marzo en la sede de la CONMEBOL, ubicada en Luque, donde se reunirán representantes de los clubes clasificados y directivos del fútbol sudamericano.

Hora del sorteo de Copa Libertadores 2026

La ceremonia está programada para iniciar a las 8:00 de la noche hora local de Paraguay, lo que corresponde a las 6:00 p. m. en Colombia, momento en el que quedarán definidos los ocho grupos del certamen continental.

¿Qué canal transmite el sorteo de Copa Libertadores?

Para los aficionados, el sorteo podrá verse en directo a través de las señales de ESPN y la plataforma de streaming Disney+, que tendrán la transmisión del evento para toda América Latina.

En esta instancia participarán 32 equipos, los cuales fueron distribuidos en cuatro bombos de acuerdo con el ranking y su forma de clasificación al torneo, lo que permitirá conformar grupos equilibrados para la fase inicial.

Entre los clubes clasificados aparecen varios de los equipos más representativos del continente, además de algunos que lograron su cupo tras superar las fases previas del torneo, las cuales se disputaron durante las primeras semanas del año.

La fase de grupos de la Copa Libertadores está programada para disputarse entre abril y mayo, con seis jornadas en las que cada equipo jugará tres partidos como local y tres como visitante dentro de su zona.

Una vez definidos los grupos, los clubes comenzarán a preparar su participación en la fase inicial del torneo, cuyo objetivo final será llegar a la gran final que se disputará el 28 de noviembre de 2026 en el Estadio Centenario.

Formato de fase de grupos de Copa Libertadores

Al finalizar esta etapa, los dos mejores equipos de cada grupo avanzarán a los octavos de final, mientras que los terceros ubicados continuarán su camino internacional disputando un repechaje hacia la Copa Sudamericana.