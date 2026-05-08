Argentina recibe parte de tranquilidad con Messi de cara al Mundial

A falta de un mes para el inicio del Mundial 2026 inician las preocupaciones de algunos jugadores y entrenadores por el ritmo de juego y el temor de perderse la Copa del Mundo.

Este es el caso de Argentina con su estrella Lionel Messi, pues lo cierto es que el mismo Inter Miami entregó un parte de tranquilidad de cara a próximos partidos.

El entrenador del Inter Miami, Guillermo Hoyos, aseguró este viernes que hay que cuidar a Lionel Messi y al resto de jugadores seleccionables de cara al Mundial 2026, para que puedan rendir al máximo.

"Un Mundial es el esplendor máximo del fútbol. Tenemos grandes exponentes que se van a presentar y hay que cuidarlos, mimarlos y protegerlos para que ellos sean felices y rindan en sus respectivas selecciones", dijo el preparador argentino antes del entrenamiento de este viernes.

Sobre el Mundial, que paralizará la MLS entre el 25 de mayo y el 16 de julio, Hoyos indicó que están tratando de que los jugadores del Inter lleguen "lo mejor posible" para el torneo.

Además de Messi, el Inter Miami cuenta con otros futbolistas con altas posibilidades de ir al Mundial, como el argentino Rodrigo De Paul, el mexicano Germán Berterame o el canadiense Dayne St.Clair.

Las declaraciones de Hoyos se producen en vísperas de que el Inter Miami visite al Toronto FC en la jornada 12 de la MLS, un partido que servirá de redención tras la dura remontada sufrida el pasado fin de semana, en la que 'Las Garzas' cayeron por 3-4 pese a empezar ganando por 3-0.

Lea también Esto necesita Junior para clasificar a Copa Sudamericana

"Los jugadores están excelentes, entusiasmados. Un colectivo muy junto. Hace que pasemos lo más rápido posible esta derrota", sostuvo Hoyos.

El Inter Miami marcha tercero en el Este con 19 puntos, cuatro menos que el Nashville, que lidera la conferencia pese a haber jugado un partido menos.