Millonarios, a la espera de negociar con este extranjero: ¿Seguirá de azul?

Millonarios consiguió una importante victoria, en su visita a Boston River por la Copa Sudamericana. Los embajadores vencieron 4 a 2 a los uruguayos, quedándose con los tres puntos y metiéndose en la pelea por la clasificación no solo por el repechaje, sino por un cupo directo a los octavos de final.

El triunfo dejó a Millonarios en el tercer lugar con 7 unidades, quedándose en el tercer lugar y perdiendo la segunda casilla por el gol diferencia vs. O’Higgins. La zona es liderada por Sao Paulo con 8 puntos y será rival de los embajadores en la próxima jornada, en el Morumbí.

Mientras se cierra la temporada para Millonarios, con sus 2 partidos en Copa Sudamericana ante Sao Paulo y O’Higgins, los directivos se preparan para lo que será el segundo semestre, apuntándole a seguir en carrera a nivel internacional y lo que será el reto local: la Liga BetPlay y la Copa BetPlay.

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Uno de los jugadores que se perdió el primer semestre del 2026 por lesión, fue Santiago Giordana. El argentino no ha mostrado el rendimiento deseado, desde su llegada a inicios del 2024. Pese a aportar goles determinantes, la producción en números no ha cubierto las necesidades de Millonarios.

Millonarios analiza el panorama de Santiago Giordana

Santiago Giordana no fue inscrito este semestre, pues tenía que someterse a una cirugía en su rodilla, por lo que estuvo concentrado en su recuperación. Con todo ese panorama y el rendimiento en cancha, se ha hablado de su salida.

De acuerdo con información de Alexis Rodríguez, está por definirse su futuro, una vez se recupere completamente “Estará al 100% en julio y ahí se verá si Millonarios tiene cupo de extranjero para él, de lo contrario buscará un acuerdo para salir a préstamo o finalizar de forma concertada el contrato que va hasta diciembre de este año”.

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Los números de Santiago Giordana con Millonarios

Santiago Giordana ha disputado un total de 78 partidos con Millonarios, contando Liga, Copa BetPlay y Copa Libertadores y Sudamericana, con un total de 9 anotaciones desde el 2024.