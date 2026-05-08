Esto necesita Junior para clasificar a Copa Sudamericana

La fecha 4 de la Copa Libertadores dejó varias emociones como las que se vivieron en El Campín con el empate de Santa Fe ante Corinthians, la goleada de Tolima a Nacional. Sin embargo, también se pasaron "malos ratos" para los colombianos tras la suspensión del partido de Medellín vs Fluminense y la eliminación de Junior de manera anticipada.

El equipo comandado por Alfredo Arias decepcionó profundamente a nivel internacional al haber perdido nuevamente en la 'Gloria Eterna' contra Cerro Porteño en condición de local por la mínima diferencia, resultado que lo dejó sin posibilidades de avanzar a octavos de final, pero con chances matemáticas de quedarse con el cupo a Copa Sudamericana.

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Las cuentas de Junior para clasificar a Copa Sudamericana

Junior llegó a la fecha 4 presionado por los malos resultados obtenidos en las jornadas anteriores y con la obligación de conseguir una victoria que le permitiera mantenerse con vida en el Grupo F. Sin embargo, la escuadra paraguaya volvió a demostrar superioridad táctica y se quedó con tres puntos fundamentales luego de una tempranera anotación de Pablo Vegetti sobre los 13 minutos.

El encuentro estuvo marcado por varios contratiempos con los hinchas que ya intuían lo que iba a pasar, la eliminación de la competencia y así fue. Alfredo Arias salió con las manos vacías y un objetivo menos en su cargo, mientras que a los jugadores solamente les quedó dar la cara frente a lo que había ocurrido en Cartagena.

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Aún así, el 'tiburón' sigue con opciones claras de mantenerse en competencia internacional, aunque el panorama no es para nada sencillo, ya que está obligado a sumar dos victorias consecutivas ante Palmeiras en Brasil y frente a Sporting Cristal en condición de local.

Con los dos triunfos, Junior alcanzaría siete unidades, pero también tendría que esperar que el conjunto peruano no sume puntos ante su visita a Cerro Porteño.

Próximo partido de Junior en Copa Libertadores

Ya sin opciones de avanzar en la Copa Libertadores, el cuadro colombiano aún tiene esperanzas, matemáticamente hablando, de quedarse con el cupo a Copa Sudamericana, pero para ello está obligado a ganar su siguiente partido, el cual será también en condición de local contra Sporting Cristal el miércoles 20 de mayo sobre las 21:00 hora Colombia.

Alfredo Arias no se guardó nada tras la eliminación de Junior

Tras el encuentro, el uruguayo Alfredo Arias, director técnico del club, se pronunció. El experimentado estratega, primero, hizo referencia a que su equipo no tuvo errores defensivos.

“No perdimos por errores defensivos, sino por un acierto de otro planeta del delantero de Cerro. Cuando uno pierde, debe aceptar que todos piensen que lo hiciste mal. Yo no puedo reprocharle nada al equipo; tuvimos las chances y no las metimos, lo dejamos todo. No entraron ni con los cambios”, expresó.