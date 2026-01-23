Teo avisó a Lorenzo; los tres jugadores del FPC que merecen ir al Mundial 2026

Una de las grandes figuras que tiene el fútbol colombiano y voz autorizada para hablar de deporte rey es sin duda Teófilo Gutiérrez, quien recientemente se coronó campeón de Liga BetPlay con el Junior de Barranquilla venciendo en la final al Deportes Tolima.

El centro delantero de 40 años, quien después de sus buenas actuaciones con Junior el año pasado le fue renovado su contrato con el equipo ‘tiburón’ en esta nueva temporada, habló en la previa del evento ‘Estrellas Águila’, que premió lo mejor del fútbol colombiano en 2025.

Lea también: ¿Dayro y Rodallega juntos en Selección Colombia? “Hay que cerrar toda Colombia”

En otras noticias: el brindis entre Dayro Moreno y Hugo Rodallega

Teo y los tres jugadores colombianos del FPC que merecen ir al Mundial 2026

Cada vez falta menos tiempo para que la Selección Colombia afronte la cita orbital que se llevará a cabo en México, Canadá y Estados Unidos, por eso, el tema de la convocatoria mundialista que hará Néstor Lorenzo siempre genera debate público.

Pues bien, Teo no fue ajeno a esta situación y dio los nombres de tres jugadores que juegan en el fútbol colombiano, los cuales según él debería ir al Mundial con el equipo ‘Tricolor’, mencionando al delantero de Atlético Nacional, Alfredo Morelos, una respuesta que sorprendió luego de que estos dos personajes tuvieron un cruce de palabras en el último partido que protagonizaron, una muestra de la franqueza del barranquillero ante el buen nivel del ‘Búfalo’.

Gutiérrez nombró un compañero que tiene en Junior

Luego, el delantero mencionó a un futbolista con el que comparte camerino en el Junior de Barranquilla, se trata del centrocampista Jesús David Rivas, quien a sus 28 años se viene destacando en el equipo ‘tiburón’.

Por último, el barranquillero se incluyó en la lista de tres jugadores que deberían estar en la convocatoria de Néstor Lorenzo para el Mundial 2026, esto en medio de sonrisas y admitiendo de cierta formal lo difícil que es asistir a esta competencia donde muchos jugadores sueñan con estar como él lo hizo en Brasil 2014.