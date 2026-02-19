Argentina vs. Ecuador EN VIVO: Sudamericano Femenino Sub-20 HOY ¿dónde ver?

Este jueves 19 de febrero empiezan las acciones de la segunda fecha del hexagonal final en el Sudamericano Femenino Sub-20 que este año se lleva a cabo en Paraguay, jornada que cierra con el partido entre Argentina y Ecuador.

El equipo ‘Albiceleste’ inició su camino en esta última fase del torneo con un empate a dos goles frente a Venezuela, un resultado que no dejó contentas a las argentinas, que desperdiciaron una ventaja de 2-0.

La Selección Argentina, que en la fase de grupos logró puntaje perfecto tras ganar los 4 partidos, quiere reivindicarse ante un rival que viene de dar la sorpresa y vencer por la mínima diferencia a Colombia.

El conjunto ecuatoriano, que clasificó a este hexagonal final tras quedar tercera en su grupo, buscará seguir por la senda de la victoria y superar a la Selección Argentina, con quien ya se había visto en la fase anterior cayendo por 2 a 1.

Hora y canal de TV para ver EN VIVO Argentina vs. Ecuador

El partido correspondiente a la segunda fecha del hexagonal final del Sudamericano Femenino Sub-20 del 2026 se llevará a cabo este jueves 19 de febrero a partir de las 8:00 de la noche en Colombia, duelo que se podrá ver en este país por la App del Canal RCN.

Para países de Latinoamérica se podrá disfrutar del compromiso por la señal de DirecTV Sports, en Paraguay por Tigo Sports, mientras que en los Estados Unidos se podrá ver el partido por la plataforma en ‘streaming’ de ViX.

Más horarios para ver el partido:

Colombia, Perú y Ecuador: 20:00 horas

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 21:00 horas

Argentina, Uruguay y Brasil: 22:00 horas

ET Estados Unidos: 20:00 horas

PT Estados Unidos: 17:00 horas.

