Champions League Femenina: definidos los cruces de 4tos de final

Este jueves 19 de febrero se llevaron a cabo los últimos dos partidos de octavos de final en la presente edición de la UEFA Champions League Femenina, donde el Manchester United se impuso de local por 2-0 al Atlético de Madrid, mientras que el Wolfsburgo de Alemania se hizo fuerte en su visita a Italia y venció 2-0 a la Juventus, victorias que le ayudaron a sellar su boleto a la siguiente instancia del campeonato.

Hay que recordar que los primeros equipos en avanzar a los cuartos de final fueron Barcelona, Lyon, Bayern Múnich y el Chelsea de la colombiana Mayra Ramírez (que sigue recuperándose de una lesión), clubes que por haber ocupado las primeras casillas del torneo no tuvieron que jugar los octavos de final.

Lea también: Primera ausencia de James en Minnesota: ¿por qué no debutará en la MLS?

La Champions League Femenina ya tiene a sus ocho mejores equipos de esta temporada

La otra futbolista colombiana que dice presente en los cuartos de final de esta competencia es Linda Caicedo, quien jugando para el Real Madrid logró superar al París FC luego de imponerse por 5-2 en el marcador global de la eliminatoria.

Por último, el último campeón del certamen, el Arsenal de Inglaterra, no defraudó y aplastó 7-1 en el global al conjunto belga del Oud-Heverlee Leuven, concretando así su boleto a los cuartos de final, instancia donde se encontrará con otro club inglés.

Champions League Femenina: fechas y cruces de 4tos de final

Los juegos de ida se llevarán a cabo el 24 de marzo, mientras que las revanchas se disputarán el 1 de abril, donde los equipos que cerrarán en condición de local serán los que avanzaron directamente a los 4tos de final sin tener que jugar la fase previa.

Wolfsburgo vs. Lyon

Manchester United vs. Bayern Múnich

Real Madrid vs. Barcelona

Arsenal vs. Chelsea

En otras noticias: así fue el 'Trophy Tour' de la Copa del Mundo de la FIFA por Bogotá