Argentina vs Venezuela EN VIVO HOY 16 de febrero - Sudamericano U20

Comienza la primera fecha del hexagonal final del Sudamericano Femenino U20 y los protagonistas de inaugurarla son las selecciones de Venezuela y Argentina, quienes llegan a esta nueva instancia con la necesidad de sumar de a tres puntos y obtener un cupo en la parte alta de la tabla de posiciones para soñar quedarse con uno de los cupos al Mundial.

La 'albiceleste' es uno de los equipos que llega mejor posicionado en cuanto a presente deportivo y no les dejará el camino fácil a sus rivales, ya que sueña con un cupo al Mundial, pero también con el título. Argentina llega a esta instancia tras haber terminado la fase de grupos en la primera casilla, con un total de 12 unidades y un sólido invicto de cuatro victorias.

Mientras que por el lado de las venezolanas el panorama también es alentador y sorpresivo tras instaurarse en esta instancia de la competencia al quedarse con la segunda casilla del Grupo A tras haber sumado siete puntos, dejando un saldo de dos victorias, un empate y una derrota.

Lea también Confirmado el calendario de Colombia en el Sudamericano U20

Argentina vs Venezuela: cómo VER EN VIVO HOY Sudamericano U20 16 de febrero

El partido entre Argentina vs Venezuela por la primera fecha del hexagonal final del Sudamericano Femenino U20 se disputará este lunes 16 de febrero a partir de las 6:00 p. m. (hora colombiana). El duelo se podrá ver en el Canal RCN y DSports, además sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Colombia, Ecuador y Perú: 18:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 20:00

Bolivia y Venezuela: 19:00

Estados Unidos: 19:00

Lea también Colombia vs Ecuador: así podrá ver por la señal de RCN el hexagonal del Sudamericano U20

En otras noticias: Yerry Mina no está lesionado

Así quedó definido el fixture del hexagonal del Sudamericano U20

Jueves 19 de febrero

Colombia vs Brasil

Agentina vs Ecuador

Paraguay vs Venezuela

Domingo 22 de febrero

Venezuela vs Colombia

Brasil vs Argentina

Paraguay vs Ecuador

Miércoles 25 de febrero

Paraguay vs Colombia

Argentina vs Venezuela

Ecuador vs Brasil

Sábado 28 de febrero

Colombia vs Argentina

Brasil vs Paraguay

Ecuador vs Venezuela

