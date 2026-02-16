Argentina vs Venezuela EN VIVO HOY 16 de febrero - Sudamericano U20

Comienza la primera fecha del hexagonal final del Sudamericano Femenino U20 y los protagonistas de inaugurarla son las selecciones de Venezuela y Argentina, quienes llegan a esta nueva instancia con la necesidad de sumar de a tres puntos y obtener un cupo en la parte alta de la tabla de posiciones para soñar quedarse con uno de los cupos al Mundial.
La 'albiceleste' es uno de los equipos que llega mejor posicionado en cuanto a presente deportivo y no les dejará el camino fácil a sus rivales, ya que sueña con un cupo al Mundial, pero también con el título. Argentina llega a esta instancia tras haber terminado la fase de grupos en la primera casilla, con un total de 12 unidades y un sólido invicto de cuatro victorias.
Mientras que por el lado de las venezolanas el panorama también es alentador y sorpresivo tras instaurarse en esta instancia de la competencia al quedarse con la segunda casilla del Grupo A tras haber sumado siete puntos, dejando un saldo de dos victorias, un empate y una derrota.
Argentina vs Venezuela: cómo VER EN VIVO HOY Sudamericano U20 16 de febrero
El partido entre Argentina vs Venezuela por la primera fecha del hexagonal final del Sudamericano Femenino U20 se disputará este lunes 16 de febrero a partir de las 6:00 p. m. (hora colombiana). El duelo se podrá ver en el Canal RCN y DSports, además sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.
Colombia, Ecuador y Perú: 18:00
Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 20:00
Bolivia y Venezuela: 19:00
Estados Unidos: 19:00
Así quedó definido el fixture del hexagonal del Sudamericano U20
Jueves 19 de febrero
Colombia vs Brasil
Agentina vs Ecuador
Paraguay vs Venezuela
Domingo 22 de febrero
Venezuela vs Colombia
Brasil vs Argentina
Paraguay vs Ecuador
Miércoles 25 de febrero
Paraguay vs Colombia
Argentina vs Venezuela
Ecuador vs Brasil
Sábado 28 de febrero
Colombia vs Argentina
Brasil vs Paraguay
Ecuador vs Venezuela