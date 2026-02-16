Colombia vs Ecuador: así podrá ver por la señal de RCN el hexagonal del Sudamericano U20

La fase de grupos del Sudamericano U20 llegó a su fin de manera exitosa definiendo a los tres mejores equipos de cada uno de los grupos que se enfrentarían en la instancia final de la competencia para definir al campeón, pero también a las cuatro selecciones que se quedarán con uno de los cupos al Mundial de Fútbol 2026.

El equipo comandado por Carlos Paniagua es justamente uno de los protagonistas del hexagonal final de la competencia tras haber clasificado en la primera casilla del Grupo A y se espera que se siga robando las miradas de la competencia en su debut en una nueva instancia enfrentando a Ecuador, partido que se llevará a cabo el lunes 16 de febrero y el cual se podrá disfrutar a través de la señal de RCN o por la app de RCN.

Colombia vs Ecuador en vivo por la señal de RCN en el Sudamericano U20

La Selección Colombia Femenina ha dejado una muy buena impresión en el Sudamericano Femenino Sub-20 de Paraguay 2026, consolidándose como una de las favoritas al título y mostrando un nivel competitivo y sólido dentro del certamen continental juvenil que continuará a partir del lunes 16 de febrero cuando inicie el hexagonal final.

Conmebol dio a conocer de manera oficial que el primer duelo de la 'tricolor' en la siguiente instancia se llevaría a cabo el lunes 16 de febrero y sería frente al equipo que ocupó la tercera casilla del Grupo B, la cual fue la Selección de Ecuador, el cual se podrá ver a través de la señal de RCN y la App del Canal RCN.

Además, también reveló el resto de los partidos que jugarán con las respectivas fechas, horarios y los cuales también se podrán disfrutar a través de la App del Canal RCN.

16 de febrero: Colombia vs Ecuador 20:00 hora Col.

19 de febrero: Colombia vs Brasil 18:00 hora Col.

22 de febrero: Paraguay vs Colombia 20:00 hora Col.

25 de febrero: Venezuela vs Colombia 18:00 hora Col.

28 de febrero: Colombia vs Argentina horario por definir.

¿Cuándo se jugará el Mundial Femenino U20?

El Copa Mundial Femenina Sub‑20 de la FIFA 2026 está programado para disputarse del 5 al 27 de septiembre de 2026 en Polonia. En esta edición serán 24 selecciones femeninas sub-20 las que competirán por el título mundial en lo que será la duodécima edición del torneo, que se celebra cada dos años y reúne a las mejores jugadoras jóvenes de todo el mundo.