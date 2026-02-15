Confirmado el calendario de Colombia en el Sudamericano U20

Finalizó con rotundo éxito la fase de grupos del Sudamericano Femenino U20, confirmando a las seis selecciones que clasificaron al hexagonal final y en donde se encuentra justamente la Selección Colombia, la cual se quedó con la primera casilla del Grupo A tras sumar ocho unidades a lo largo de la fase inicial.

Ahora, la selección comandada por Carlos Paniagua deberá enfocarse en la siguiente instancia de la competencia para poder quedarse con el título, pero de igual manera con uno de los cupos directos a la Copa Mundial. La 'tricolor' ya conoce el fixture final con el respectivo calendario y horarios de los duelos del hexagonal que serán definitivos rumbo a la cita orbital.

Este será el calendario de Colombia en el hexagonal final del Sudamericano U20

El hexagonal final del Campeonato Sudamericano reunirá a las seis mejores selecciones del continente en una liguilla que definirá al campeón y a las clasificadas a la Copa del Mundo de la categoría. Tras una fase de grupos exigente, donde se vieron partidos de alta intensidad y talento emergente, el torneo organizado por la CONMEBOL ofrece ahora su tramo más atractivo.

El momento más destacado de la fase de grupos para Colombia fue su victoria 2-0 ante Uruguay, resultado que no solo consolidó su buen momento, sino que le aseguró la clasificación anticipada al hexagonal final. Finalmente cerraron su participación en esta instancia inicial con un empate sin goles ante Paraguay, pero con el primer lugar en el bolsillo tras alcanzar las ocho unidades.

Conmebol dio a conocer de manera oficial que el primer duelo de la 'tricolor' en la siguiente instancia se llevaría a cabo el lunes 16 de febrero y sería frente al equipo que ocupó la tercera casilla del Grupo B, la cual fue la Selección de Ecuador. Además, también reveló el resto de los partidos que jugarán con las respectivas fechas, horarios y los cuales se podrán disfrutar TODOS a través de la App del Canal RCN.

16 de febrero: Colombia vs Ecuador 20:00 hora Col.

19 de febrero: Colombia vs Brasil 18:00 hora Col.

22 de febrero: Paraguay vs Colombia 20:00 hora Col.

25 de febrero: Venezuela vs Colombia 18:00 hora Col.

28 de febrero: Colombia vs Argentina horario por definir.

¿Cuántas selecciones clasifican al Mundial U20?

El torneo, organizado por la FIFA, mantiene el formato de 24 equipos desde la edición de 1997. Estas selecciones se distribuyen por cupos continentales a través de los torneos juveniles de cada confederación.

Sudamérica, a través de la CONMEBOL, tiene 4 cupos directos para el Mundial U20 de la FIFA. Estos boletos se definen en el Campeonato Sudamericano U20, donde las selecciones compiten primero en fase de grupos y luego en un hexagonal final. Los cuatro mejores equipos del hexagonal son los que obtienen la clasificación al torneo organizado por la FIFA.