Argentino que insultó a la Selección Colombia reaparece con otra polémica declaración

La final del Sudamericano U17 no solo trajo consigo a un nuevo campeón, que fue la Selección de Colombia, sino también un enorme problema para la Selección de Argentina, la cual se mostró como una "mala perdedora" y terminó protagonizando vergonzosos actos.

Uno de los acontecimientos más polémicos sin duda alguna fue la declaración que dio Julio Coria, quien causó grandes problemas para la institución, él y sus compañeros, por lo cual tomó la decisión de "dar la cara" nuevamente ante los medios y pedir una excusa pública.

Julio Cora le pidió perdón a toda Colombia

Tras la derrota de Argentina por 4-0 ante Colombia, una de las voces que más dio de qué hablar fue la del joven futbolista argentino, Julio Cora, quien supuestamente reaccionó con evidente frustración en medio de las declaraciones al finalizar el encuentro.

Julio Cora aseguró que, a su juicio, el equipo no había sido inferior en cuanto a intención de juego, aunque evitó profundizar en los errores cometidos durante el partido. “No voy a decir nada, cosas de nosotros”, respondió en un primer momento, dejando ver cierto hermetismo dentro del grupo tras la caída.

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Sin embargo, el juvenil dejó escapar una declaración que rápidamente se volvió viral. “No nos faltó nada… yo sé que los vamos a agarrar en el Mundial y les vamos a romper el orto como lo hacemos siempre”, afirmó molesto por la goleada sufrida.

Estas palabras trajeron consecuencias para muchas personas, incluyendo gente de la federación de Argentina, al cuerpo técnico y los jugadores, en especial a Cora, quien tuvo que salir a dar disculpas, no solo a los jugadores colombianos, sino a todo el país, familiares y demás.

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¿Cuántos Sudamericanos Sub-17 ha ganado Colombia?

Sin embargo, para que una selección Sub-17 lograra el título de la categoría, fue en 1993 cuando un grupo liderado por Ricardo Ciciliano, Jorge Bolaño, entre otras figuras lograron colgarse con el primer título. En esa edición, el campeón se decidía con la sumatoria del puntaje a lo largo de la competencia.

Más de tres décadas pasaron y Colombia dio el golpe lapidario para Argentina. Los dirigidos por Freddy Hurtado dejaron atrás a las más veces campeonas de este Sudamericano en semifinales. Brasil lo sufrió con un 3-0, y luego, Matías Caicedo, Miguel Agámez en dos ocasiones y José Escorcia superaron a la ‘Albiceleste’.