James pierde puntos en Minnesota antes del Mundial: “El equipo no lo necesita”

Después de la incertidumbre grande que había con el futuro de James David Rodríguez antes de afrontar el Mundial con la Selección Colombia, el volante ofensivo que pasó por clubes como el Real Madrid, Bayern Múnich, Everton, entre otros de Europa no ha podido encontrarse en el Minnesota United.

Esa incógnita de su futuro al final de enero terminó tomando el camino de Estados Unidos firmando un contrato por seis meses inicialmente con el Minnesota United. Tenía más de diez partidos por delante para sumar la regularidad necesaria, pero su entrenador, Cameron Knowles le ha dado pocos minutos desde que llegó al cuadro minesotano.

La realidad es que el Minnesota ha venido en alza con cuatro partidos con triunfos en línea y en solo uno de ellos estuvo James Rodríguez sumando apenas un par de minutos. En dos no fue convocado por la recuperación de la deshidratación, y contra el Dallas en el partido más reciente, el colombiano no ingresó.

DURA CRÍTICA CONTRA JAMES RODRÍGUEZ: ¿MINNESOTA LO NECESITA?

Desde su llegada, James Rodríguez solo ha jugado poco más de 100 minutos y solo fue titular en la US Open Cup enfrentando al Sacramento Republic FC. Ahí jugó 66 minutos, pero el panorama en la MLS es completamente distinto sin la posibilidad de ser inicialista.

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Por esta razón, y, por los resultados que ha obtenido el Minnesota United sin James Rodríguez, un medio partidario de Minnesota llamado MNUFC News publicó en las redes sociales el duro momento que está viviendo el colombiano, “seamos realistas con James Rodríguez, este equipo no lo necesita. Siempre fue esa la sensación”.

Posteriormente, explicaron el porqué, “Chancalay y Pereyra han dado un paso al frente de manera tremenda. Knowles recibirá algo de crítica, pero creo que ha manejado las cosas bien. El movimiento parece más un truco de relaciones públicas para el club y está funcionando”.

“ES LAMENTABLE QUE JAMES NO ESTÉ JUGANDO MÁS”, AGREGÓ MNUFC NEWS

Infortunadamente, el volante no ha podido ser ese jugador que el Minnesota United pretendía, o, que, por lo menos el entrenador neozelandés quería. Es curioso, pues, desde que el club fue fundado hace 19 años, no han tenido a una figura de tanto prestigio como James Rodríguez.

Parecía que iba a ser la sensación, pero no se ha consolidado. MNUFC News lamentó la poca regularidad que ha tenido, “es un poco lamentable que James no esté jugando más; por supuesto, es lo que nosotros, los fans, queremos ver. Pero tampoco es tan sorprendente. Creo que puede ayudar al equipo en ciertos partidos, dependiendo de las circunstancias. Solo hay que moderar las expectativas con él”.

Y, los últimos resultados parecen darle la razón a Cameron Knowles y a este medio partidario, dado que, sin James Rodríguez, Minnesota United ha podido ganar partidos que lo mantienen en la parte alta de la clasificación. El próximo partido será ante Los Ángeles FC en el Allianz Field y habrá que esperar si Knowles le dará la titularidad al cucuteño.

LO QUE SE VIENE PARA JAMES RODRÍGUEZ EN EL MINNESOTA ANTES DEL MUNDIAL

Minnesota United ha jugado nueve partidos y han sido contadas las ocasiones que James Rodríguez ha sido de la convocatoria. Además, poco más de 100 minutos no indican nada bueno pensando en el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

Bajo ese panorama, a James Rodríguez le tocará ganar regularidad antes del Mundial y le quedarán los siguientes partidos:

Minnesota United vs LAFC

San José Earthquakes vs Minnesota United | US Open Cup

Columbus Crew vs Minnesota United

Minnesota United vs Austin FC

Minnesota United vs Colorado Rapids

New England vs Minnesota United

Minnesota United vs Real Salt Lake City

Serán siete partidos claves para poder sumar la regularidad deseada de cara a la concentración con la Selección Colombia, los amistosos previos y el Mundial de 2026 que será la prioridad de James Rodríguez en mitad del año.