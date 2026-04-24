Liga BetPlay 2026-I: los seis equipos que ya clasificaron a playoffs

A falta de una fecha para el cierre de la fase regular de la Liga BetPlay 2026-I, ya hay seis equipos que aseguraron su clasificación a los playoffs semifinales del torneo, marcando un corte claro en la tabla y dejando abierta la disputa por los últimos dos cupos.

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Los clubes que ya tienen tiquete asegurado a la siguiente ronda son Atlético Nacional, Deportivo Pasto, Junior, Deportes Tolima, América de Cali y Once Caldas, todos con una campaña lo suficientemente sólida como para no depender de la última jornada.

El caso de Once Caldas resulta particular, pues con 29 puntos ya selló su clasificación, teniendo en cuenta que las proyecciones indican que el octavo clasificado alcanzará un máximo cercano a las 28 unidades, lo que deja sin margen a sus perseguidores directos.

Este escenario permite que varios de estos equipos afronten la última fecha con mayor tranquilidad, aunque no por ello sin objetivos, ya que aún está en juego la posición final en la tabla, clave para definir ventajas en la fase de eliminación directa.

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¿Por qué no habrá cuadrangulares sino playoffs?

Cabe recordar que para este semestre se implementó un cambio en el formato del campeonato, eliminando los tradicionales cuadrangulares semifinales y dando paso a un sistema de playoffs desde los cuartos de final.

La decisión responde principalmente a la necesidad de ajustar el calendario del fútbol colombiano, con el objetivo de finalizar el torneo antes del inicio de la Copa del Mundo y evitar cruces que afecten la programación y el rendimiento de los jugadores.

Localías en cuartos de final de Liga BetPlay

En este nuevo formato, solo los dos primeros de la tabla garantizarán cerrar tanto los cuartos de final como las semifinales en condición de local, lo que añade un incentivo adicional para pelear por esas posiciones en la última jornada.

Por su parte, los equipos que finalicen entre el tercer y el octavo lugar entrarán en un sorteo para definir el orden de las localías en los cuartos de final, lo que introduce un componente de azar en la fase decisiva del campeonato.

Asimismo, las llaves de los playoffs también se definirán mediante sorteo, y todas las series se disputarán a ida y vuelta, en un formato que promete mayor intensidad y menos margen de error en la lucha por el título del primer semestre.