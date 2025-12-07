Arias y Mosquera se complican más con Wolverhampton: antecedente marca el descenso

Para nadie es un secreto que uno de los grandes anhelos de cualquier jugador es salir de su país y jugar en Europa. Jhon Arias, que estaba cómodo en Fluminense decidió tomar la oferta del Wolverhampton, pero las cosas en Inglaterra no le han salido como esperaba.

Wolverhampton es un equipo que en las últimas temporadas peleó por competir en la mitad de la tabla. Los Wolves quedaron en la decimosexta casilla con 42 puntos con un saldo de 12 victorias, seis empates y 20 derrotas. Se salvaron del descenso, pero en esta ocasión, están encarrilados a perder la categoría.

Con 38 partidos reglamentarios de la Premier League, el Wolverhampton ya perdió una chance de oro en la mitad de la temporada con ninguna victoria en 14 partidos disputados. Jugarán en la decimoquinta fecha frente al Manchester United en condición de local con la necesidad de salvarse del descenso.

YERSON MOSQUERA Y JHON ARIAS SE COMPLICAN EN EL DESCENSO

El defensor central, Yerson Mosquera y Jhon Arias están en problemas de cara a la salvación de la categoría. Wolverhampton está en el fondo de la tabla con solo dos puntos, producto de dos empates, ninguna victoria y 12 derrotas. Ninguno de los colombianos ha podido sacar al club de esta negativa realidad.

En la temporada pasada, el Southampton descendió último con apenas 12 puntos, producto de dos victorias, seis empates y 30 derrotas. El Wolverhampton ya va en 12 derrotas y deberá jugar frente a un equipo del ‘Big Six’ como el Manchester United.

Los dirigidos por Rob Edwards tienen dos puntos en 14 fechas y con 24 jornadas restantes (72 puntos en disputa) hay cómo salvarse. El problema es que los otros equipos que están en la tabla del descenso tienen diez unidades y 13 puntos respectivamente.

Burnley y el West Ham están en la casilla 19 y 18 respectivamente, mientras que la salvación la tiene el Nottingham Forest con 15 puntos. Para lograr llegar a esa línea y optar por salvarse, Wolverhampton tendría que lograr un total de cinco victorias para, parcialmente, estar afuera de esa zona roja.

LA ESTADÍSTICA QUE CONDENA AL WOLVERHAMPTON

Los Wolves apenas suman dos puntos con dos empates. En 14 jornadas disputadas hasta ahora, el club firma uno de los peores arranques de la Premier League desde su creación en 1992. Antes que este mal arranque del equipo de Jhon Arias y de Yerson Mosquera, el Portsmouth y el Sheffield vivieron un panorama similar.

El resultado siempre condujo al descenso, tanto del Portsmouth y del Sheffield que no pudieron recomponer el comienzo de la temporada y que a mitad del torneo ya la cosa estaba muy cuesta arriba para pensar en la salvación. Por los lados del equipo azul en la temporada 2009/2010, el club arrancó con una resta de nueve puntos y terminó la campaña con 19 unidades.

Con el comienzo adverso, quedaron a 16 unidades de la salvación que en aquel torneo fue el West Ham quien mantuvo la categoría. Portsmouth descendió junto con Hull City y Burnley.

El otro registro que complica al Wolverhampton en esta decimoquinta jornada tiene que ver con otro antecedente y fue el del Sheffield United que en la temporada 2020/21 no pudo salir de los malos registros cosechados. Apenas sumó sus primeros tres puntos en la fecha 18 y al final de la campaña quedó último con 23 unidades.

Sheffield United quedó condenado al descenso con 23 puntos. Estuvo a 16 unidades de la salvación que en ese momento fue el Burnley quien se alcanzó a salvar. Los ‘Magos Rojiblancos’ perdieron la categoría junto con el West Bromwich Albion y el Fulham.