Miguel Borja jugaría en Europa: “Han salido ofertas...”

Lo que era un secreto a voces se terminó confirmando en River Plate. Marcelo Gallardo dejó de tener en cuenta a Miguel Ángel Borja en la convocatoria para afrontar los últimos partidos de la Primera División de Argentina. La salida del colombiano se confirmó, junto con varios nombres históricos de la institución riverplatense.

Ante esta situación, Miguel deberá confirmar su próximo equipo para el 2026 con la consigna clara de querer estar en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Néstor Lorenzo no lo ha vuelto a tener en cuenta, pero con una lista de 26 jugadores, estar con regularidad y marcando goles le podría ayudar.

Desde México se habla de varias opciones como Cruz Azul o Pumas UNAM, pero no hay nada asegurado. De hecho, la última versión que salió por parte de la ‘Máquina Cementera’ fue que no estaban interesados en el fichaje del cordobés. Su futuro es una incógnita, pero el mismo Miguel Borja afirmó que en Europa lo buscan.

EL FUTURO DE MIGUEL BORJA PODRÍA ESTAR EN DOS LIGAS DE EUROPA

Tras su salida de River Plate, el delantero colombiano está en el país con su familia aguardando por opciones que puedan acercarlo al Mundial de 2026. Para esto tendrá que confirmar rápidamente su nuevo equipo, pero dejó claro que está tranquilo y que no se apresurará.

En diálogo con el periodista argentino Sebastián Srur, Miguel Borja afirmó que, “a hoy 6 de diciembre no tengo nada. Estoy esperando la mejor opción, han llegado opciones, las estoy analizando con mi familia porque no me quiero apresurar”, inició el atacante.

Sobre el final de la entrevista, dejó claro que el siguiente año será el mejor de su carrera, “planificar el 2026 que va a sr uno de los mejores años en mi carrera”. Además, sentenció que le han salido oportunidades en Europa, “me han salido ofertas de Rusia, de Países Bajos, pero la verdad no me quiero apresurar. Quiero tomar una decisión que sea acertada”.









Vale la pena acotar que, a lo largo de la temporada, el CSKA de Moscú estuvo pendiente del entorno de Miguel Ángel Borja para ficharlo. River Plate no lo soltó y se desvaneció esa posibilidad de jugar en Rusia. Por los lados de Países Bajos, no ha habido clubes que hayan salido a la luz con intereses por ficharlo.

Si se llega a dar lo de Rusia, no sería el mejor camino para el delantero que no podría estar en competencias europeas que claramente podría darle más vitrina en la Selección Colombia.

MIGUEL ÁNGEL BORJA QUIERE JUGAR EL MUNDIAL DE 2026

En la entrevista con Sebastián Srur, Miguel también reveló que, “no me quiero apresurar, quiero tomar una decisión buena que me lleve a tener esa oportunidad de estar en México, Estados Unidos y Canadá en el Mundial que creo que eso será muy importante para mí”.

Analizó lo que será el 2026 que calificó que va a ser uno de los mejores en su carrera con la consigna clara de estar en el Mundial, “espero que en junio pueda estar en la Copa del Mundo. Por eso debo pensarlo bien. Han salido ofertas”. Su futuro se tendrá que definir en los primeros meses de la siguiente temporada con Europa expectante por Miguel Borja.