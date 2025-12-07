Millonarios confirmó su segundo fichaje para el 2026: firmó por tres años

Durante estos últimos días, Millonarios ha confirmado más salidas que altas para el 2026. Entre ellos, la finalización del contrato del brasileño Bruno Sávio y Cristian Cañozales que informaron en las redes sociales. Tampoco seguirán Delvin Alfonzo que rescindió su contrato, Iván Arboleda ni Juan Pablo Vargas, este último que jugaría en México con el Puebla.

Entre las incorporaciones, Millonarios solo había oficializado la llegada de Carlos Darwin Quintero que dejó el Deportivo Pereira y tomó este reto con la necesidad de salir campeón y tal vez jugar sus últimos partidos como profesional con 38 años encima.

Después de la incertidumbre, este domingo 7 de diciembre, la institución confirmó la llegada de Mateo García que cumplió su sueño de jugar en Millonarios después de su paso por el once Caldas de Manizales.

La llegada de Mateo estaba negociándose desde hace algunas semanas. El conjunto manizalita le había puesto trabas por temas económicos, pero al final todo se resolvió a favor de los capitalinos.

MATEO GARCÍA ES NUEVO JUGADOR DE MILLONARIOS

Fueron días de conversaciones entre las partes. Once Caldas por fin cedió y el elenco bogotano se dará el lujo de presentar a su nueva contratación. Mateo García, volante mixto se convirtió en futbolista ‘Embajador’. El bogotano había soñado con un regreso a la capital para firmar con Millonarios, equipo del que es abiertamente hincha.









La espera terminó y en las redes sociales, Millonarios escribió, “¡Volver a casa para seguir cumpliendo sueños ¡Mateo García se viste de azul y blanco! ¡Bienvenido al Embajador!”. El mercado del club empieza a tomar forma con dos primeras incorporaciones, un veterano y un futbolista de 27 años que dejó grandes sensaciones en Once Caldas.

El elenco capitalino presentó a Mateo con el siguiente comunicado, “luego de cumplir con su proceso de exámenes médicos y documentación, Mateo García se convirtió en nuevo jugador del equipo. El club adquirió su derechos deportivos y firmó contrato por tres años.

Mateo nació el 28 de agosto de 1998 en Bogotá y debutó profesionalmente en 2018 jugando para Deportivo Pasto. Tras ello, también tuvo un paso por Unión Magdalena, Llaneros, Real Cartagena y recientemente por Once Caldas, de donde llega procedente.

García se ha caracterizado por su intensidad, su capacidad para interpretar el juego y su compromiso táctico dentro del terreno de juego, cualidades que lo convierten en una pieza importante dentro del proyecto deportivo de Millonarios FC. Su llegada refuerza una zona clave del equipo y suma nuevas alternativas en la construcción y recuperación del balón.

¡Desde hoy inicia un nuevo capítulo en su carrera vistiendo los colores de la camiseta ‘Embajadora’! ¡Bienvenido Mateo!”.

PRIMERAS PALABRAS DE MATEO GARCÍA COMO JUGADOR DE MILLONARIOS

Sin duda alguna, este fichaje le viene de perlas a Millonarios que necesitaba a un volante con una zona delicada y que contó con varias bajas. Al final solo terminaron Dewar Victoria y Nicolás Arévalo que había bajado bastante de nivel. Mateo estará en esa medular con estos dos y con Stiven Vega.

Mateo García afirmó que, “la verdad mucha felicidad por volver al club donde iniciamos este proceso, donde arrancaron las divisiones menores. Esto era un sueño y estoy muy feliz con esta oportunidad. Aparte de la felicidad sé la responsabilidad y el compromiso que significa vestir esta camiseta, defender lo que es como institución Millonarios. El compromiso va a ser inmenso y esperamos estar a la altura de lo que es portar esta camiseta”.









El aporte de Mateo García para este Millonarios del 2026, “amor, mucho sacrificio, efectivamente quiero dejar huella, eso requiere ganar títulos que es lo que esta institución necesita y es a lo que debemos estar acostumbrados.

Sobra decir que nos apoyen porque uno evidencia semestre tras semestre el acompañamiento que tiene la gente. Que crean en este grupo que se está conformando. Es un grupo que quiere ganar, lograr cosas importantes y a eso hemos venido”.