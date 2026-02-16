Millonarios contra Nacional: "Tenemos que jugar ese partido como si fuera el último"

Millonarios ha tenido una solución de choque, Fabián Bustos, nuevo entrenador llegó gracias a la gestión del director deportivo de Millonarios, Ariel Michaloutsos, el artífice del actual momento de los embajadores habló en el programa Medio Tiempo de Win Sports y dejó varios temas importantes: entre ellos James Rodríguez, el pase frustrado de Daniel Ruíz y el duelo contra Atlético Nacional por la Copa Sudamericana si público embajador.

Michaloutsos hizo que Millonarios sea protagonista en el mercado de fichajes: "Los jugadores que buscamos están en el club, son jugadores que han estado en equipos grandes y se vieron tentados por venir a Millonarios; no fueron negociaciones fáciles, siempre hay que tener una mentalidad de buscar más", indicó.

Sobre la incorporación fallida, Michaloutsos reveló: "Estábamos mirando si volvía un jugador; no se dio, pero esperamos que en junio vuelva a estar en el club. El jugador era Daniel Ruiz, no dependia de nosotros, pero era difícil".

Ariel Michaloutsos reveló la situación de Millonarios con James Rodríguez: “Yo no hablé jamás, no hablé nunca. pero creo que acá se puso a disposición para todo lo que él necesitara si él estaba dispuesto, ¿no? club le iba a brindar absolutamente todo. Pero bueno, quizá no estaba en su en su intención volver a regresar al fútbol. No te puedo dar precisiones porque la verdad que no nunca tuve conocimientos”.

El director deportivo reveló en la entrevista, en el programa Medio Tiempo de Win Sports, aseguró sobre el duelo contra Nacional: “a mí me encantaría siempre en cualquier estadio jugar con el aliento de la hinchada de Millonarios”.

Aunque el director deportivo recalcó que se debía a una decisión administrativa y ed seguridad, también aseguró: “Es la camiseta de Millonarios y tenemos que jugar ese partido como si fuera el último. Pero bueno, después el fútbol y obviamente, sí me gustaría, como te decía, me hubiese gustado tener el aliento de la gente”.

Sobre el partido crucial concluyó: “No se va a poder, son cosas que no las decide uno, y bueno. Pero sí, es un partido obviamente muy difícil, pero que Millonarios está en las condiciones de poder ir y ganar y bueno, se va a luchar por eso”.