Respira Lorenzo: jugador de Selección Colombia volvió y es titular con su club

Cada vez falta menos tiempo para lo que será el inicio del Mundial de la FIFA 2026 y la Selección Colombia va ultimando detalles, teniendo en cuenta que el conjunto ‘Tricolor’ deberá tiene programados dos partidos amistosos en marzo ante Francia y Croacia que servirán de preparación para lo que será la cita orbital.

El equipo dirigido por el técnico Néstor Lorenzo está muy atento a la actualidad de los jugadores colombianos, especialmente a los que vienen recuperándose de lesiones o que ya salieron del departamento médico para retomar trabajos en la cancha.

Lea también: Jhon Arias tendría nueva fecha de debut en Palmeiras: aceleran su estreno

Yerry Mina regresó a las canchas con el Cagliari

El defensor central de 31 años, quien fue noticia hace un par de días por unas polémicas declaraciones del técnico del Cagliari, Fabio Pisacane, quien comentó que Yerry Mina sufría un problema crónico en la rodilla que se debía manejar de manera muy especial, vuelve a la titularidad con el equipo italiano este lunes 16 de febrero en duelo por la Serie A contra el Lecce.

El zaguero salió a desmentir ese problema físico en su rodilla y explicó que su ausencia en el duelo ante la Roma se debía por un acuerdo consensuado con el técnico del Cagliari debido a una suma de partidos que venía acumulando el defensor colombiano.

"Estoy muy bien, para nada tengo lesión, estoy listo para el próximo partido. Venía con una serie de partidos importantes y decidimos junto al entrenador que no jugara. Se me acercó y me dijo que estuviera tranquilo ante la Roma y así fue, me sorprendieron los rumores. Estoy bien, gracias a Dios", dijo Mina el pasado viernes al periodista Jaime Dinas.

Lea también Lorenzo recibe inesperada noticia desde México con respecto a Kevin Mier

Los números de Yerry Mina en el Cagliari

El defensor nacido en Guachené, Cauca, es uno de los jugadores que seguramente estará en el Mundial 2026, pese a algunas críticas por parte de cierto sector del aficionado colombiano, ya que para Néstor Lorenzo es un elemento de experiencia, buena talla y que a buen nivel puede ser de gran utilidad tanto en defensa como en ataque.

Mina no solo es tenido en cuenta por Lorenzo, sino también es importante para el Cagliari, conjunto que lo asimila como un líder en la zona defensiva, jugador que lleva 15 partidos disputados de 24 posibles en la actual liga italiana.

En otras noticias: así fue el 'Trophy Tour' de la Copa del Mundo de la FIFA por Bogotá