Independiente Santa Fe no pasa el mejor de los días, algunos resultados y algunos rendimientos no tienen satisfecho al hincha, este viernes cayó contra el América, su referente Hugo Rodallega fue tendencia en los últimos días luego de una entrevista con los hinchas del Wigan, quienes idolatran al artillero.

América de Cali derrotó a Santa Fe, pero solo fue hasta el minuto 60 cuando comenzó a desequilibrar el juego, un único tanto sirvió para que los de Repetto cayeran en su visita al Pascual, en pleno festejo del cumpleaños 99 de los escarlatas.

Hugo Rodallega le abre la puerta al América de Cali: "pero ya veremos qué pasa en el futuro"

Previo al partido Rodallega había plantado bandera, en zona mixta le preguntaron por la sorpresa que tenía preparada: “Simplemente era pedirle perdón a mi viejo, porque mi viejo siempre amó este equipo en vida. Amó al América de Cali, entonces era simplemente pedirle perdón a él y quizás hacer un gesto que lo tengo ahí guardado, pero en realidad no es no es una sorpresa, no era nada”.

Lea también Millonarios no cierra el ciclo de Falcao: destapan detalle de su renovación

Hugo no ha podido marcarle a los diablos rojos, y quería poder anotarle al equipo del cual es fanático, en varias oportunidades se ha vinculado al goleador con el equipo americano: “nunca va a cambiar de que yo cierre o abra puertas, nunca lo he hecho. Yo simplemente me debo al fútbol y por supuesto respeto y defiendo la camiseta de Santa Fe a muerte, pero ya veremos qué pasa en el futuro”.

Por ahora el atacante nacido en La Candelaria, a 20 kilómetros de Cali, dejó en el aire una nueva posibilidad de llegar al club escarlata, a sus 40 años el goleador sigue siendo recordado, además de destacado por su actualidad.

Los hinchas del Wigan fueron entrevistados por Futbula, las respuestas destacan una vez más la leyenda de Hugo Rodallega: “Un jugador diferente, no hemos tenido nada parecido desde que se fue. Estaba frente al arquero y sabías que era gol… Desearía que esté en el equipo hoy. Un gran atleta, un gran jugador, nos dio todo lo que pudo. Rápido, habilidoso”.

Los hinchas del Wigan extrañan al goleador de Santa Fe, Hugo Rodallega: "Siempre será bienvenido en Wigan"

Los fanáticos fueron más, alcanzaron a mencionar que podría volver cuando quisiera: “Lo echamos de menos. Puede ser nuestro máximo goleador o uno de los máximos goleados en nuestra historia en la Premier League. Siempre tenía un bailecito cuando marcaba, muy buen momento”.

Lea también David González confirmó al último fichaje que busca para América

El artillero es recordado por los cuatro años que estuvo en la institución, desde el 2009 hasta el 2012: “Favorito de los hinchas, los hinchas lo amaban, creo que sigue jugando ahorita en Colombia, ganó la liga el año pasado, lo vi porque lo sigo en Facebook y Twitter… Personalmente lo pondría en el top 3… Probablemente en el número 2 o tres, siempre será bienvenido en Wigan”.