PSG firmó un empate con Newcastle y no le alcanzó para avanzar a octavos de Champions

París Saint Germain no pudo en casa frente a Newcastle, pues empataron 1-1 por la última fecha de la fase liga de la UEFA Champions League. Ambos equipos quedaron fuera de la zona de clasificación directa a octavos de final.

El resultado terminó siendo insuficiente para ambos, ya que PSG y Newcastle cerraron la fase con 14 unidades, ubicándose undécimo y duodécimo, respectivamente, posiciones que los obligan a disputar los playoffs rumbo a los octavos de final. Un cierre amargo para dos equipos que durante buena parte del torneo parecían encaminados al top ocho.

El duelo en el Parque de los Príncipes estuvo marcado por la intensidad y la escasez de ocasiones claras, con un PSG dominante en la posesión, pero sin la claridad necesaria para traducir ese control en peligro real.

El equipo de Luis Enrique buscó resolver rápido el compromiso y encontró una oportunidad temprana con un penalti sancionado vía VAR por mano de Miley, tras una incursión de Barcola. Sin embargo, Ousmane Dembélé falló desde los once metros ante un inspirado Nick Pope, figura del conjunto inglés.

Minutos después, el PSG logró abrir el marcador con un disparo desde la frontal de Vitinha, quien atraviesa un gran momento en la Champions y sumó su quinta anotación en la competición, dando la sensación de que el partido se inclinaba definitivamente del lado francés.

No obstante, el Newcastle resistió con orden defensivo y encontró su premio a balón parado. En el cierre del primer tiempo, un tiro libre de Tonali terminó en un mal despeje de Marquinhos, acción que aprovechó Willock para decretar el empate.

En el segundo tiempo, el ritmo bajó y las fuerzas se equilibraron. PSG perdió profundidad, mientras que los ingleses encontraron espacios para respirar, aunque sin exigir demasiado al arquero Safonov, salvo en una acción puntual de Barnes sobre el final.

Las dudas comenzaron a instalarse en el conjunto parisino. Dembélé volvió a quedar en deuda, Hakimi aún luce lejos de su mejor versión y la grada empezó a impacientarse ante un equipo que cerró la fase con una derrota y dos empates consecutivos.

Así, tanto PSG como Newcastle deberán afrontar una repesca, un escenario que no estaba en los planes iniciales y que deja luces de alerta encendidas, especialmente en París, donde el margen de error se reduce, en vista de que el objetivo es retener el título del certamen.