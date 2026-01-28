Luis Díaz está en octavos de final de la Champions: Bayern venció al PSV

Llegó el final de una nueva edición de la primera fase de la Champions League en la que el Bayern Múnich volvió a ser protagonista con una contundente victoria en condición de visitante contra el PSV en el Philips Stadion con un marcador de 1-2 en donde Harry Keane se convirtió en el 'héroe'.

El duelo, correspondiente a la última jornada de la fase de liguilla de la UEFA Champions League 2025-26 dejó al equipo de Kompany con tres puntos y ubicado en la segunda casilla, solo por detrás de Arsenal, el cual terminó con un sólido invicto de ocho victorias.

Lea también La llamada de Falcao que definiría el futuro ’10’ de Millonarios

Así fue la victoria de Bayern Múnich sobre PSV en Champions League

El primer gol llegó en el minuto 58, cuando Jamal Musiala protagonizó una jugada individual brillante. El joven talento aprovechó un espacio en la defensa neerlandesa para definir con precisión dentro del área, batiendo al portero local y adelantando al Bayern con un tanto de calidad que desató la celebración de la afición germana.

Fue Ismael Saibari quien, con un disparo certero y bien colocado, igualó el marcador y devolvió la esperanza a los locales, encendiendo de nuevo a la grada con un gol que simbolizaba el espíritu combativo del equipo.

Lea también Definidos los clasificados a octavos de final de Champions League

A falta de diez minutos, cuando el encuentro parecía encaminarse hacia un empate trabajado, el Bayern volvió a golpear. Harry Kane, entrando desde el banquillo, conectó un pase de Luis Díaz para empujar el balón al fondo de la red y devolver la ventaja al conjunto visitante. Su definición demostró la importancia de contar con jugadores de perfil alto en momentos decisivos.

'Lucho', a pesar de no haber marcado gol, también fue uno de los protagonistas del compromiso, habiendo sido titular y disputado los 90 minutos reglamentarios en una nueva obtención de tres unidades importantes en el cierre de la primera fase del certamen.



En otras noticias: Stefan Medina llegará a Nacional

¿Cuándo será el sorteo de los play-off de la Champions League?

El sorteo de los playoff de la UEFA Champions League 2025–26 se ha programado para el viernes 30 de enero de 2026, marcando uno de los eventos más esperados de la temporada europea. Esta ceremonia es clave porque determina los emparejamientos de la fase de eliminación directa que precede a los octavos de final de la competición, después de la fase de liga.