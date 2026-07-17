Arquero de la Selección Colombia firmó con equipo europeo

Hace diez días terminó el Mundial para la Selección Colombia en Estados Unidos, Canadá y México por la eliminación contra Suiza en los lanzamientos desde el punto penal. Tras la participación del seleccionado sudamericano, empezaron a llover ofertas para distintos jugadores.

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Álvaro Montero firmó contrato con Boca Juniors, David Ospina salió de Nacional y jugará con el Atlante de México, mientras que Camilo Vargas se sigue manteniendo en Atlas bajo la nueva dirección técnica de Hernán Crespo que tomó las riendas de los ‘Rojinegros’.

Sin embargo, aunque no tuvo lugar en este Mundial, también hay que hablar de la nueva generación en el arco. Alexéi Rojas Fedorushchenko nació en Inglaterra y ha hecho todo el proceso en el Arsenal. Hace unos meses se confirmó la salida del guardameta que ha tenido proceso con las selecciones juveniles y que aspira a ser el dueño del arco de la absoluta en próximas convocatorias.

ALEXÉI ROJAS TIENE NUEVO EQUIPO EN EUROPA

En distintas oportunidades, Alexéi Rojas hizo parte del primer equipo del Arsenal, pero no pudo debutar en la Premier League. Estuvo entre las suplencias en algunos partidos de la temporada y le puso fin a su vínculo con los ‘Gunners’ tras el subcampeonato de la UEFA Champions League.

Su padre que es el representante no demoró en buscar nuevos aires para Alexéi Rojas. Por esta razón, el guardameta de 20 años se convirtió en el arquero del Penafiel, equipo de la segunda división de Portugal. Alexéi tendrá una oportunidad afuera de Inglaterra y podría sumar regularidad con la apuesta del ascenso.

Sin duda alguna, es una buena noticia para la Selección Colombia y para el guardameta colombo británico con la necesidad de ganar más minutos en los arcos y poder ser la apuesta de la nueva generación de la portería del seleccionado cafetero con la salida de David Ospina y de otras ausencias claves que podría haber.

LA SELECCIÓN COLOMBIA DE MAYORES ESPERA POR ALEXÉI ROJAS

Este es un gran paso para Alexéi Rojas en su futuro, dado que el guardameta se despidió ya de los procesos en las juveniles de Colombia haciendo parte de la Sub-20 que disputó el Sudamericano en el 2025. En dicha competencia tuvo la oportunidad de atajar contra Brasil en una victoria por la mínima diferencia de los colombianos.

Además, fue convocado para disputar el Mundial de la categoría en el que la Selección Colombia quedó tercera tras superar a Francia en esa instancia. Terminó su proceso con la Sub-20 y ahora Alexéi Rojas tendría la oportunidad de sumar regularidad en Portugal, busca el ascenso con el Penafiel y convencer a Néstor Lorenzo.

Habrá que esperar el rendimiento del arquero colombo británico para que llegue a la Selección Colombia en próximos años. Con proceso en las juveniles, sin duda alguna estaría en el radar de Néstor Lorenzo o de los próximos entrenadores que se hagan cargo del seleccionado.

ALEXÉI PODRÍA JUGAR EN LA SELECCIÓN INGLATERRA O EN COLOMBIA

Aunque ha hecho todo el proceso en la Selección Colombia, el arquero mundialista nació en Inglaterra y podría ser en algún momento convocado para defender la camisa de los ‘Tres Leones’ en un futuro si así lo decide el cuerpo técnico británico. Sin embargo, parece que toda la ventaja y delantera la tienen los sudamericanos.

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En la de mayores, a Alexéi se le puede abrir la puerta de Inglaterra, pese a haber sumado proceso en las selecciones juveniles de Colombia. Como no ha tenido muchos acercamientos con la selección inglesa, parece que, en próximas convocatorias, Alexéi Rojas podría ser convocado.