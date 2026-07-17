La Selección Colombia Femenina ya tiene definida su nómina para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, torneo en el que buscará ser protagonista bajo la dirección de Ángelo Marsiglia. El entrenador convocó a 20 futbolistas para el certamen que se disputará entre el 29 de julio y el 6 de agosto de 2026 en República Dominicana.

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El grupo de jugadoras está compuesto por varios clubes del fútbol colombiano, con presencia destacada de Deportivo Cali, Independiente Santa Fe, América de Cali y Atlético Nacional. También aparecen futbolistas de Independiente Medellín, Internacional de Palmira, Junior y Millonarios, en una lista que refleja la base competitiva que hoy tiene el país.

Convocatoria completa Selección Colombia Femenina

La convocatoria de la Selección Colombia Femenina para los Juegos Centroamericanos y del Caribe está compuesta por 20 futbolistas:

Ana Milla González Herrera – Deportivo Independiente Medellín.

Angie Tatiana Salazar Salinas – Deportivo Cali.

Ingrid Jobana Guerra Meneses – Deportivo Cali.

Jimena Ospina Domínguez – Internacional de Palmira.

Juana Sofía Ortegón Giraldo – Independiente Santa Fe.

Kelly Andrea Ibargüen Ibargüen – Atlético Nacional.

Laura Daniela Garavito Perdomo – Independiente Santa Fe.

Liz Katerine Osorio Zuleta – Deportivo Cali.

María Alejandra Baldovino Vásquez — Junior FC

María Fernanda Víafara Bravo — Millonarios FC

María Nela Carvajal Gómez – Independiente Santa Fe.

María Paula Córdoba Escobar – América de Cali.

Mariana Muñoz Ramírez – América de Cali.

Mariana Zamorano Cortés – Independiente Santa Fe.

Melanina Tatiana Aponza Gutiérrez – Deportivo Cali.

Melissa Moreno – Atlético Nacional.

Michelle Daniela Vásquez Fajardo – Deportivo Cali.

Natalia Giraldo Alzate – América de Cali.

Sara Sofía Martínez Restrepo – Atlético Nacional.

Stefanía Perlaza Perlaza – Deportivo Cali.

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Grupo de Colombia en los Centroamericanos

Colombia quedó ubicada en el grupo A junto a Costa Rica, Venezuela y Jamaica, una zona que exigirá máxima concentración desde el debut. En el grupo B estarán México, Trinidad y Tobago, Haití y Nicaragua, selecciones que también buscarán avanzar a las fases decisivas.

Los partidos del torneo se jugarán en las provincias de Moca, La Vega y Santiago, en República Dominicana. Con esa nómina ya definida, la Selección Colombia Femenina apunta a llegar con ritmo y solidez a una competencia en la que el objetivo será pelear por los puestos de honor.