La Selección Colombia Femenina ya tiene definida su nómina para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, torneo en el que buscará ser protagonista bajo la dirección de Ángelo Marsiglia. El entrenador convocó a 20 futbolistas para el certamen que se disputará entre el 29 de julio y el 6 de agosto de 2026 en República Dominicana.
El grupo de jugadoras está compuesto por varios clubes del fútbol colombiano, con presencia destacada de Deportivo Cali, Independiente Santa Fe, América de Cali y Atlético Nacional. También aparecen futbolistas de Independiente Medellín, Internacional de Palmira, Junior y Millonarios, en una lista que refleja la base competitiva que hoy tiene el país.
Convocatoria completa Selección Colombia Femenina
La convocatoria de la Selección Colombia Femenina para los Juegos Centroamericanos y del Caribe está compuesta por 20 futbolistas:
- Ana Milla González Herrera – Deportivo Independiente Medellín.
- Angie Tatiana Salazar Salinas – Deportivo Cali.
- Ingrid Jobana Guerra Meneses – Deportivo Cali.
- Jimena Ospina Domínguez – Internacional de Palmira.
- Juana Sofía Ortegón Giraldo – Independiente Santa Fe.
- Kelly Andrea Ibargüen Ibargüen – Atlético Nacional.
- Laura Daniela Garavito Perdomo – Independiente Santa Fe.
- Liz Katerine Osorio Zuleta – Deportivo Cali.
- María Alejandra Baldovino Vásquez — Junior FC
- María Fernanda Víafara Bravo — Millonarios FC
- María Nela Carvajal Gómez – Independiente Santa Fe.
- María Paula Córdoba Escobar – América de Cali.
- Mariana Muñoz Ramírez – América de Cali.
- Mariana Zamorano Cortés – Independiente Santa Fe.
- Melanina Tatiana Aponza Gutiérrez – Deportivo Cali.
- Melissa Moreno – Atlético Nacional.
- Michelle Daniela Vásquez Fajardo – Deportivo Cali.
- Natalia Giraldo Alzate – América de Cali.
- Sara Sofía Martínez Restrepo – Atlético Nacional.
- Stefanía Perlaza Perlaza – Deportivo Cali.
Grupo de Colombia en los Centroamericanos
Colombia quedó ubicada en el grupo A junto a Costa Rica, Venezuela y Jamaica, una zona que exigirá máxima concentración desde el debut. En el grupo B estarán México, Trinidad y Tobago, Haití y Nicaragua, selecciones que también buscarán avanzar a las fases decisivas.
Los partidos del torneo se jugarán en las provincias de Moca, La Vega y Santiago, en República Dominicana. Con esa nómina ya definida, la Selección Colombia Femenina apunta a llegar con ritmo y solidez a una competencia en la que el objetivo será pelear por los puestos de honor.