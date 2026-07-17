Dimayor acogerá el reglamento que se usó en el Mundial 2026

La Dimayor anunció este viernes que adoptará -a partir del segundo semestre de 2026- varias de las modificaciones arbitrales aprobadas por la IFAB para el reglamento 2026-2027. La medida se aplicará en la Liga BetPlay, el Torneo BetPlay, la Copa BetPlay desde la Fase 1B y la Liga Femenina BetPlay desde los cuadrangulares.

La entidad explicó que la decisión fue tomada tras coordinar con la Comisión Nacional Arbitral de la FCF. El objetivo es mejorar la transparencia, unificar criterios arbitrales, aumentar el tiempo efectivo de juego y dar mayor fluidez a las competencias.

Las 14 modificaciones en las reglas del FPC

Estas son las 14 modificaciones que sí se aplicarán en el fútbol colombiano:

Procedimiento de sustitución. El jugador reemplazado deberá salir por el punto más cercano o en un máximo de 10 segundos. Si no lo hace, el sustituto no podrá ingresar hasta un minuto después y con el juego detenido. Atención a lesionados. Si el árbitro detiene el partido para atender a un futbolista, este deberá salir del campo y permanecer un minuto fuera, salvo excepciones médicas específicas. Saque de banda y saque de meta. Ambos deberán ejecutarse en un máximo de 5 segundos; si hay demora, puede haber cambio de posesión o saque de esquina para el rival. Línea de intervención del VAR. Se amplía el protocolo para corregir saques de esquina erróneos, segundas amarillas claramente incorrectas y errores de identidad del sancionado. Saque de esquina concedido incorrectamente. El VAR podrá intervenir si la decisión es claramente equivocada y el cobro aún no se ha reanudado rápido. Segunda amarilla incorrecta. El VAR podrá llamar al árbitro para revisar una expulsión por doble amonestación mal sancionada. Confusión de identidad. El VAR podrá corregir cuando se amoneste o expulse al jugador equivocado, sin revisar la infracción de fondo. Accesorios. Se reemplace el concepto de joyería por accesorios; solo se permitirán si no son peligrosos y están debidamente cubiertos. Aplicación de la ventaja. Si el equipo perjudicado se beneficia de inmediato tras un error en la reanudación, el juego podrá seguir. Faltas tácticas. Si la ventaja termina en gol, no se aplicará sanción disciplinaria por la acción táctica original. Tiro penal con doble toque involuntario. Si el balón entra, el penal se repite; si no entra, se sanciona con tiro libre indirecto en partido o falla en tanda. Infracción simultánea en penales. Se elimina la amonestación automática y solo se sancionará con amarilla si hubo finta ilegal o conducta antideportiva específica. Ocultamiento por insultos. Habrá roja directa para quien cubra la boca al insultar, como medida para combatir el racismo y la discriminación. Abandono por protesta. También habrá roja directa para quien deje el campo en señal de protesta o induzca a otros a hacerlo.

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La Dimayor precisó además que no implementará tres novedades del reglamento internacional. No entrarán las cámaras corporales, el fuera de juego semiautomático ni el descanso de enfriamiento como obligación fija.

Sobre este último punto, la liga aclaró que la pausa de hidratación solo se hará por decisión del árbitro, según las condiciones climáticas. Es decir, no quedará como una pausa automática en todos los partidos.

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Con este anuncio, el fútbol profesional colombiano se alinea con buena parte de las nuevas directrices de la IFAB y del reglamento 2026-2027. La aplicación de estas normas buscará cambiar varios hábitos de juego y de manejo arbitral desde el inicio del segundo semestre.