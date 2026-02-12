Arquero del extranjero se ofreció a Millonarios: “estaría encantado”

Millonarios obtuvo su primer triunfo en la presente Liga BetPlay venciendo por la mínima diferencia al conjunto de Águilas Doradas en el Estadio El Campín, el equipo azul de la capital del país, que venía de un valioso empate a cero goles en su visita al Deportivo Cali, logró con gol de Radamel Falcao sumar sus primeros tres puntos en este campeonato.

El conjunto ‘embajador’ tuvo nuevamente una buena actuación de Diego Novoa, arquero que va ofreciendo tranquilidad a los hinchas de Millonarios luego de recibir varias críticas sobre su nivel, un tema que sigue generando debate ante la recuperación de Guillermo de Amores.

Se trata del portero ‘Juanito’ Moreno, recordado canterano del cuadro ‘albiazul’ que jugó por 4 años en el primer equipo de la institución capitalina y que desde febrero del 2025 milita en el fútbol uruguayo tras un breve paso por el Real Cartagena.

El guardameta antioqueño de 26 años confesó en diálogo con el programa ‘Planeta Fútbol’ de Win Sports que quiere en un futuro volver a defender los colores de Millonarios, mencionando que le gustaría regresar cuando logre acumular más experiencia y pueda ser de gran utilidad.

“Yo estaría encantado... Si se da esa oportunidad me gustaría hacerlo cuando esté más hecho y maduro, para poder dar esa experiencia, en una circunstancia donde pueda brindarle buenas cosas al equipo”, aseguró Moreno.

‘Juanito’ Moreno y su gran cariño por Millonarios

El portero que actualmente juega para el club uruguayo Cerro Largo, supo en su momento ganarse la empatía de los hinchas del cuadro ‘embajador’ con su particular entrega dentro del campo de juego, aseguró que sigue de cerca la actualidad del equipo azul.

“Siempre sigo al equipo, tengo contacto con jugadores del plantel para saber cómo van las cosas”, dijo Moreno, que alza la mano en un futuro para regresar a la institución que en los últimos meses ha sufrido grandes críticas por la posición de arquero.

