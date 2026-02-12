Falcao reveló problema interno en Millonarios

Radamel Falcao sigue escribiendo una gran historia junto a Millonarios al darle la primera victoria de la Liga BetPlay de apertura 2026 contra Águilas Doradas tras una solitaria anotación desde el punto penal sobre el minuto 56.

El 'tigre' recientemente llegó a los 40 años y lo celebró con una contundente anotación que se suma a su historial con el cuadro 'embajador'. Sin embargo, la celebración se vio opacada al darse a conocer las complicaciones que hay para adaptarse al sistema de juego que quiere implantar Fabián Bustos tras el poco tiempo de recuperación que han tenido.

Lea también Falcao será sancionado por Dimayor tras el duelo Millonarios vs Águilas Doradas

Falcao no se guardó nada con el formato de la Liga BetPlay

El proyecto con el que llega el estratega argentino es bastante ambicioso, se mostró satisfecho con la plantilla de jugadores que hay, aunque esto mismo habría despertado preocupación en los fanáticos, ya que cuando recién llegó, dio a conocer que es un honor dirigir a un gran jugador como Falcao, pero la competencia por el puesto es bastante grande con jugadores de buen nivel deportivo.

Aunque con el pasar del tiempo, los entrenamientos y partidos disputados, Radamel se ha venido ganando un cupo importante dentro del equipo y el funcionamiento de Bustos, lo que llena de ilusión a los compañeros, fanáticos y las directivas.

Lea también El cambio drástico que habrá en Millonarios si clasifica a grupos de Sudamericana

Lamentablemente, la euforia por la celebración del triunfo y el regreso al gol del 'tigre' tuvo que pasar a segundo plano luego de que el propio Falcao hablara sobre la intensidad con la que se ha jugado el formato y que justamente no les ha permitido entrenar de buena manera bajo el mando de Bustos, por lo que se están enfocando en temas del pizarrón y pocas ideas nuevas.

"No hemos tenido tiempo de adaptarnos a la idea de juego del profe Bustos porque hemos jugado cada tres días. Quizás somos el único equipo que no ha tenido tantos días de recuperación como los demás y ahora nos toca volver a jugar el sábado, hemos trabajado el pizarrón, lo que él quiere, pero no hemos tenido tiempo suficiente para poder entrenar todo lo que él quiere".

En otras noticias: Yerry Mina no está lesionado

Falcao no se olvidó de la hinchada y envió emotivo mensaje

Millonarios regresó a la victoria frente a toda su gente en el Estadio El Campín y se aproxima otro duelo importante ante Llaneros, justo en la ciudad de Bogotá, el sábado 14 de febrero, por lo que el 'tigre' le hizo un llamado a los fanáticos para que no se pierdan este emocionante encuentro y vayan a apoyarlos para ir en busca de un nuevo triunfo.

"Jugar de local con nuestra gente es importante, necesitamos que el sábado llenen El Campín nuevamente. Esperamos que el campo también se recupere y eso nos permita realizar el juego que también estamos acostumbrados, pero sin duda jugar en nuestro estadio es muy importante para nosotros".