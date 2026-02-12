Falcao será sancionado por Dimayor tras el duelo Millonarios vs Águilas Doradas

Millonarios regresó a la victoria finalmente en la Liga BetPlay y lo hizo de la mano de dos de los protagonistas principales en el presente mercado de fichajes, el goleador histórico de la Selección Colombia, Radamel Falcao, y el nuevo director técnico, Fabián Bustos.

La fecha 6 de la competencia fue la jornada en la que Bustos dirigió su primer partido en El Campín con una sufrida victoria sobre Águilas Doradas y en donde Falcao se volvió a encontrar con el gol, aunque el panorama para el 'tigre' no sería del todo positivo, ya que recibiría una nueva multa económica por parte de Dimayor.

Falcao fue amonestado y sería multado por Dimayor

El presente deportivo de Millonarios no es el mejor de todos, iniciaron la temporada 2026 con malas noticias durante la pretemporada al no sumar resultados positivos, bajas por salidas en el mercado de fichajes y cambio de cuerpo técnico en las primeras fechas de la competencia.

Como precaución para el resto de la liga y los futuros retos en donde está en juego también su continuidad en la Copa Sudamericana, Fabián Bustos asumió el cargo de estratega con algunos cambios, no solo en el planteamiento táctico que ya demostró en su debut frente a Cali y en la reciente victoria contra Águilas, sino por la conformación de la plantilla de jugadores, en donde poco a poco sigue dándole protagonismo a Falcao.

El 'tigre' empieza a sumar minutos y ahora goles, ya que se encargó de darle la victoria al cuadro 'embajador' con una anotación desde el punto penal sobre el minuto 56. Sin embargo, en este duelo, Falcao también fue amonestado con la tarjeta amarilla y esto le traería consecuencias.

El juez central del compromiso le mostró la tarjeta amarilla a Falcao sobre el minuto 89 del compromiso, lo que traería como consecuencia que Dimayor tome medidas y lo sancione con una multa de $350.181.

¿Cuándo será el próximo partido de Falcao con Millonarios?

Tras sumar un nuevo tanto en el Fútbol Profesional Colombiano, el siguiente reto de Radamel Falcao será en el marco de la fecha 7 de la Liga BetPlay cuando vuelva a jugar frente a toda su hinchada, en el Estadio Nemesio Camacho, contra Llaneros. Dicho compromiso se llevará a cabo el sábado 14 de febrero sobre las 16:30 hora local.