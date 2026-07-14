Arsenal confirmó la salida del belga Trossard

El extremo internacional belga Leandro Trossard, campeón de Inglaterra y subcampeón de Europa con el Arsenal en la última temporada, deja ese club para fichar por el Besiktas turco, anunció el martes la formación londinense.

Después de tres temporadas y media con los Gunners (36 goles y 34 asistencias en 174 partidos), el futbolista belga de 31 años "fue autorizado a viajar a Estambul para someterse a un reconocimiento médico y efectuar los trámites administrativos para su traspaso", confirmó el Arsenal en su texto.

El equipo campeón de la Premier League señala que se llegó a "un acuerdo sobre la cuantía del traspaso", sin precisar la cantidad, y el Besiktas compartió en la red social X imágenes de su presidente, Serdal Adali, junto a Leandro Trossard en el aeropuerto de Estambul.

El Besiktas es un club histórico de Turquía, aunque no gana su liga desde 2021.

Para tratar de reconquistar el trono del país, contrató el pasado mes al entrenador italiano Vincenzo Italiano.

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Trossard, que fue cuartofinalista con Bélgica en el Mundial 2026, donde firmó dos tantos para los Diablos Rojos, fue uno de los jugadores destacados del Arsenal en el final de la temporada 2025-2026.

Fue el autor del tanto que dio al Arsenal la victoria 1-0 ante el West Ham en la 36ª y antepenúltima jornada. Ello dio a su equipo cinco puntos de ventaja sobre el Manchester City en el esprint final hacia el título.

Unos días después dio una asistencia para el alemán Kai Havertz en la final de la Champions, donde el Arsenal cayó en los penales (4-3 tras empate 1-1) contra el Paris Saint-Germain.