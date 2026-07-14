Logo Deportes RCN Vertical
Tablas de posiciones
Logo Deportes RCN Horizontal
Tablas de posiciones
Arsenal

Arsenal confirmó la salida del belga Trossard

Leandro Trossard deja Arsenal para ser nuevo jugador del Besiktas de Turquía.
Agencia AFP
Leandro Trossard sale de Arsenal
Leandro Trossard sale de Arsenal // AFP

El extremo internacional belga Leandro Trossard, campeón de Inglaterra y subcampeón de Europa con el Arsenal en la última temporada, deja ese club para fichar por el Besiktas turco, anunció el martes la formación londinense.

Arsenal quedó en deudas con Europa: ¿La segunda es la más dolorosa?

Lea también

Arsenal quedó en deudas con Europa: ¿La segunda es la más dolorosa?

Después de tres temporadas y media con los Gunners (36 goles y 34 asistencias en 174 partidos), el futbolista belga de 31 años "fue autorizado a viajar a Estambul para someterse a un reconocimiento médico y efectuar los trámites administrativos para su traspaso", confirmó el Arsenal en su texto.

El equipo campeón de la Premier League señala que se llegó a "un acuerdo sobre la cuantía del traspaso", sin precisar la cantidad, y el Besiktas compartió en la red social X imágenes de su presidente, Serdal Adali, junto a Leandro Trossard en el aeropuerto de Estambul.

El Besiktas es un club histórico de Turquía, aunque no gana su liga desde 2021.

Para tratar de reconquistar el trono del país, contrató el pasado mes al entrenador italiano Vincenzo Italiano.

Ranking FIFA actualizado tras la eliminación de Colombia en el Mundial

Lea también

Ranking FIFA actualizado tras la eliminación de Colombia en el Mundial

Trossard, que fue cuartofinalista con Bélgica en el Mundial 2026, donde firmó dos tantos para los Diablos Rojos, fue uno de los jugadores destacados del Arsenal en el final de la temporada 2025-2026.

Fue el autor del tanto que dio al Arsenal la victoria 1-0 ante el West Ham en la 36ª y antepenúltima jornada. Ello dio a su equipo cinco puntos de ventaja sobre el Manchester City en el esprint final hacia el título.

Unos días después dio una asistencia para el alemán Kai Havertz en la final de la Champions, donde el Arsenal cayó en los penales (4-3 tras empate 1-1) contra el Paris Saint-Germain.

En esta nota

Arsenal Besiktas Mercado de Fichajes