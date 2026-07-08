Ranking FIFA actualizado tras la eliminación de Colombia en el Mundial

Los octavos de final de la Copa Mundial llegaron a su final, decretando los ocho mejores equipos que continúan en competencia y que avanzarán a los cuartos de final del certamen, instancia en la que justamente ya no estará presente la Selección Colombia.

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El equipo comandado por Néstor Lorenzo cayó en los octavos de final contra Suiza tras el empate sin goles en los 90 minutos y la definición desde el punto penal. Este resultado no solo puso fin al sueño de la Tricolor en la Copa del Mundo, sino que también tuvo un impacto inmediato en la clasificación mundial del Ranking FIFA.

Colombia afuera del Top 10 del Ranking FIFA

Antes de caer en la tanda de penales frente a la escuadra europea, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo ocupaba la undécima posición del escalafón gracias a la campaña realizada en la fase de grupos y al triunfo sobre Ghana en la ronda previa.

Sin embargo, la derrota ante Suiza frenó el ascenso que venía registrando Colombia y le hizo perder puntos importantes en la clasificación en vivo de la FIFA.

Aunque la Tricolor continúa ubicada entre las mejores selecciones del planeta, el resultado negativo dejó escapar la posibilidad de acercarse al anhelado top 10, un objetivo que parecía alcanzable después de las buenas presentaciones durante la primera fase del campeonato.

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En la parte alta de la clasificación también hubo movimientos importantes, ya que Francia asumió el liderato de la tabla de posiciones gracias a su sólido desempeño en el Mundial, mientras que Argentina cedió el primer puesto a pesar de haber avanzado a los cuartos de final y ser el vigente campeón.

Posición Selección Puntos

Francia 1925.86 Argentina 1925.15 España 1912.34 Inglaterra 1871.39 Brasil 1804.92 Marruecos 1803.99 Portugal 1787.85 Bélgica 1778.36 Países Bajos 1775.54 México 1754.30 Colombia 1739.89

¿Cuándo volverá a jugar la Selección Colombia?

Según está establecido en el calendario de la FIFA, se tiene previsto que entre el 21 de septiembre hasta el 6 de octubre se dispute una nueva fecha FIFA, la primera después de la Copa del Mundo.

Se espera que la Selección Colombia aproveche estas fechas para disputar amistosos y de esta manera iniciar la preparación de cara a la próxima Copa América de 2028 y la Eliminatoria.

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El contrato firmado entre el estratega argentino y la Federación siempre estuvo ligado al ciclo mundialista, contemplando un acuerdo que le aseguraba su permanencia hasta la finalización del Mundial 2026 y, administrativamente, su vínculo se extenderá hasta el 31 de julio, fecha en la que concluirá oficialmente su relación contractual con la Selección Colombia, salvo que ambas partes acuerden una renovación.